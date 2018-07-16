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Омутнинск отметил День металлурга и юбилей города

Вчера, 20:46 | Просмотров: 134 | Автор: Светлана Вертелецкая | Версия для печати
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Омутнинск отметил День металлурга и юбилей города. Ему исполнилось 245 лет. В планах местных властей - комплексное развитие городского поселения. Планируется, что в развитие Омутнинска будет вложено 6 млрд. рублей.
 
 
Омутнинск - моногород со стабильно развивающейся экономикой. Он критически зависим от градообразующего предприятия. И город стареет. Трудоспособное население уезжает. Программа комплексного развития должна решить эти проблемы. Важнейшее её направление - реализация инвестпроектов, где самый масштабный - модернизация сталеплавильного производства с объемом инвестиций - 3 млрд. 340 млн. рублей. Как итог - увеличение числа рабочих мест, рост зарплат и налоговых отчислений. Кроме того, в Омутнинске планируется построить фанерный завод, и уже идет работа по созданию производства по заготовке и глубокой переработке круглого леса и открытию семейного культурного центра с кинотеатром.

- Сегодня город живет с кинотеатром, он маленький - 40 мест.
- А который хотите сделать?
- Начинаем после Дня города. Уже в этом году фундамент будет заложен.

В целом за пять лет на преображение Омутнинска планируется потратить около 6 млрд. рублей. 75% - средства инвесторов, остальные выделены из областного и федерального бюджетов на реализацию различных программ: ремонт школ, поликлиник, создание кванториума, установку светофоров, перевод котельной на газ, решение проблемы утилизации бытовых отходов.

Омутнинск отметил День металлурга и юбилей городаИГОРЬ ШАТАЛОВ, ГЛАВА ОМУТНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Омутнинску необходим полигон. У нас есть проект строительства трех карт: одну уже построили. Надо строить вторую и третью, но есть опасность, что мы находимся в санитарной защитной зоне. Эти риски сейчас мы прорабатываем».

В целом развитие Омутнинска планируется вести по 14 направлениям. К 2022 году Омутнинск намерен снизить зависимость от металлургического завода. И уже началось сотрудничество с опорным вузом по подготовке специалистов. Лучших работников чествовали на Дне металлургов.

Омутнинск отметил День металлурга и юбилей городаИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы сегодня подробно обсудили программу, которую предлагает руководство города и района, мы её поддержим и вместе будем стремиться 250-летие встретить с уже совершенно другим качеством производства и жизни в г. Омутнинск».


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