Омутнинск отметил День металлурга и юбилей города
- Сегодня город живет с кинотеатром, он маленький - 40 мест.
- А который хотите сделать?
- Начинаем после Дня города. Уже в этом году фундамент будет заложен.
В целом за пять лет на преображение Омутнинска планируется потратить около 6 млрд. рублей. 75% - средства инвесторов, остальные выделены из областного и федерального бюджетов на реализацию различных программ: ремонт школ, поликлиник, создание кванториума, установку светофоров, перевод котельной на газ, решение проблемы утилизации бытовых отходов.
ИГОРЬ ШАТАЛОВ, ГЛАВА ОМУТНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Омутнинску необходим полигон. У нас есть проект строительства трех карт: одну уже построили. Надо строить вторую и третью, но есть опасность, что мы находимся в санитарной защитной зоне. Эти риски сейчас мы прорабатываем».
В целом развитие Омутнинска планируется вести по 14 направлениям. К 2022 году Омутнинск намерен снизить зависимость от металлургического завода. И уже началось сотрудничество с опорным вузом по подготовке специалистов. Лучших работников чествовали на Дне металлургов.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы сегодня подробно обсудили программу, которую предлагает руководство города и района, мы её поддержим и вместе будем стремиться 250-летие встретить с уже совершенно другим качеством производства и жизни в г. Омутнинск».
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