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Омутнинск отметил День металлурга и юбилей города. Ему исполнилось 245 лет. В планах местных властей - комплексное развитие городского поселения. Планируется, что в развитие Омутнинска будет вложено 6 млрд. рублей.Омутнинск - моногород со стабильно развивающейся экономикой. Он критически зависим от градообразующего предприятия. И город стареет. Трудоспособное население уезжает. Программа комплексного развития должна решить эти проблемы. Важнейшее её направление - реализация инвестпроектов, где самый масштабный - модернизация сталеплавильного производства с объемом инвестиций - 3 млрд. 340 млн. рублей. Как итог - увеличение числа рабочих мест, рост зарплат и налоговых отчислений. Кроме того, в Омутнинске планируется построить фанерный завод, и уже идет работа по созданию производства по заготовке и глубокой переработке круглого леса и открытию семейного культурного центра с кинотеатром.В целом за пять лет на преображение Омутнинска планируется потратить около 6 млрд. рублей. 75% - средства инвесторов, остальные выделены из областного и федерального бюджетов на реализацию различных программ: ремонт школ, поликлиник, создание кванториума, установку светофоров, перевод котельной на газ, решение проблемы утилизации бытовых отходов.В целом развитие Омутнинска планируется вести по 14 направлениям. К 2022 году Омутнинск намерен снизить зависимость от металлургического завода. И уже началось сотрудничество с опорным вузом по подготовке специалистов. Лучших работников чествовали на Дне металлургов.