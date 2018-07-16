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Новости / Общество

Майор полиции спас тонувших в реке женщину с ребенком.

Вчера, 18:38 | Просмотров: 642 | Версия для печати
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Инцидент произошел на берегу реки Быстрица у деревни Башарово.
 
На природе отдыхала семья с детьми. Одна из девочек шла по мелководью, неожиданно оступилась и оказалась в глубоком омуте.
 
Сильное течение сносило ребенка дальше на глубину. На помощь девочке бросилась оказавшаяся рядом женщина. Она схватила ребенка за руку и попыталась вытянуть на берег. Но сама сорвалась в яму и стала звать на помощь.
 
Как выяснилось позже, женщина не умела плавать.
 
Поблизости от места ЧП оказался майор полиции Алексей Лубнин. Он прямо в одежде, не раздумывая, бросился на помощь.
 
Сначала полицейский сумел вытащить на мелководье тонущую женщину, а затем добрался до девочки и выплыл с ней на отмель.
 
Начальником УМВД России по Кировской области генерал-майором полиции Константином Селяниным было принято решение о представлении старшего эксперта ЭКЦ УМВД, майора полиции Алексея Лубнина к награждению ведомственной медалью «За смелость во имя спасения».
 
по информации УМВД по Кировской области 


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