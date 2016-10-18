В Макарье нашли тело женщины с ножевыми ранениями.

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Инцидент произошел 16 июля 2018 года.

В одном из домов в поселке Макарье (г. Киров) было обнаружено тело 43-летней женщины с ножевыми ранениями в области спины.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно следователи установили, что удары ножом, от которых женщина скончалась, мог нанести ее сожитель 1975 года рождения.

В настоящее время местонахождение мужчины установлено.

В отношении подозреваемого проводятся необходимые следственные действия. Следователи СУ СКР по Кировской области выясняют обстоятельства произошедшего.

Расследование продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области