ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

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Новости / Общество

В Макарье нашли тело женщины с ножевыми ранениями.

Сегодня, 10:13 | Просмотров: 229 | Версия для печати
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Инцидент произошел 16 июля 2018 года.
 
В одном из домов в поселке Макарье (г. Киров) было обнаружено тело 43-летней женщины с ножевыми ранениями в области спины.
 
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно следователи установили, что удары ножом, от которых женщина скончалась, мог нанести ее сожитель 1975 года рождения.
 
В настоящее время местонахождение мужчины установлено.
 
В отношении подозреваемого проводятся необходимые следственные действия. Следователи СУ СКР по Кировской области выясняют обстоятельства произошедшего.
 
Расследование продолжается.
 
по информации СУ СКР по Кировской области 


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