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В Кирове состоялось официальное открытие памятника Царской семье

Сегодня, 10:35 | Просмотров: 134 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В городе состоялось официальное открытие памятника Царской семье. Скульптуру установили на территории Серафимовской церкви.

После Божественной литургии в Серафимовском соборе прихожане собрались во дворе храма. Здесь на украшенной цветами площадке люди ждали открытия памятника царской семье.

- Я как учитель истории, работающая в школе и рассказывающая детям о событиях 100-летней давности пришла приобщиться к этому событию. Думаю, что место выбрано очень удачно и такая память в нашем городе это очень хорошо.

Открыть и освятить памятник царской семье вышел митрополит Марк. В своем обращении к верующим он напомнил о трагичных событиях столетней давности. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге Николай II со всей семьей были расстреляны. В 2000 году Русская православная церковь причислила их к лику святых.

Увековечить память последнего российского императора и его семьи в нашем городе было решено не случайно. Кировская область вошла в национальный проект "Императорский маршрут" - последнее путешествие царской семьи. В дневниках Николая Второго сохранились запись о том, что во время остановки поезда, идущего на Урал, в Вятке он выходил на прогулку.

- Благословляется и освящается памятник сей...во имя Отца и Сына и Святого духа.

- Это праздник! Давно его ждали. Ведь царская семья на благо России жили.

Не случайно и то, что местом для памятника выбрали территорию Серафимовского собора - вятской обители Серафима Саровского. Известно, что именно Император Николай II настоял на канонизации этого православного подвижника. Царь лично нес на руках раку с мощами старца, посетил святыни Сарова и Дивеева.

- Государь в начале 20-го века прославил Серафима Саровского в лике святых и сейчас память государя чтиться, она святая и до сих пор почитается на Руси.

Как сообщили в епархии, памятник изготовлен на средства одного из жителей города. Он является копией монумента, установленного на территории Дивеевского монастыря.

- Я считаю, здесь памятник стоит и это правильное место. Если бы он стоял в городе, это было бы не правильно.

Напомним, что изначально, по инициативе Епархии, памятник царской семье хотели установить на городской территории, в исторической части. Но эту инициативу не поддержали депутаты городской думы, и монумент решили установить у Серафимовского собора.


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