В Кирове состоялось официальное открытие памятника Царской семье

Поделиться новостью:

В городе состоялось официальное открытие памятника Царской семье. Скульптуру установили на территории Серафимовской церкви.После Божественной литургии в Серафимовском соборе прихожане собрались во дворе храма. Здесь на украшенной цветами площадке люди ждали открытия памятника царской семье.Открыть и освятить памятник царской семье вышел митрополит Марк. В своем обращении к верующим он напомнил о трагичных событиях столетней давности. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге Николай II со всей семьей были расстреляны. В 2000 году Русская православная церковь причислила их к лику святых.Увековечить память последнего российского императора и его семьи в нашем городе было решено не случайно. Кировская область вошла в национальный проект "Императорский маршрут" - последнее путешествие царской семьи. В дневниках Николая Второго сохранились запись о том, что во время остановки поезда, идущего на Урал, в Вятке он выходил на прогулку.Не случайно и то, что местом для памятника выбрали территорию Серафимовского собора - вятской обители Серафима Саровского. Известно, что именно Император Николай II настоял на канонизации этого православного подвижника. Царь лично нес на руках раку с мощами старца, посетил святыни Сарова и Дивеева.Как сообщили в епархии, памятник изготовлен на средства одного из жителей города. Он является копией монумента, установленного на территории Дивеевского монастыря.Напомним, что изначально, по инициативе Епархии, памятник царской семье хотели установить на городской территории, в исторической части. Но эту инициативу не поддержали депутаты городской думы, и монумент решили установить у Серафимовского собора.