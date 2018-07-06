В Кирове состоялось официальное открытие памятника Царской семье
После Божественной литургии в Серафимовском соборе прихожане собрались во дворе храма. Здесь на украшенной цветами площадке люди ждали открытия памятника царской семье.
- Я как учитель истории, работающая в школе и рассказывающая детям о событиях 100-летней давности пришла приобщиться к этому событию. Думаю, что место выбрано очень удачно и такая память в нашем городе это очень хорошо.
Открыть и освятить памятник царской семье вышел митрополит Марк. В своем обращении к верующим он напомнил о трагичных событиях столетней давности. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге Николай II со всей семьей были расстреляны. В 2000 году Русская православная церковь причислила их к лику святых.
Увековечить память последнего российского императора и его семьи в нашем городе было решено не случайно. Кировская область вошла в национальный проект "Императорский маршрут" - последнее путешествие царской семьи. В дневниках Николая Второго сохранились запись о том, что во время остановки поезда, идущего на Урал, в Вятке он выходил на прогулку.
- Благословляется и освящается памятник сей...во имя Отца и Сына и Святого духа.
- Это праздник! Давно его ждали. Ведь царская семья на благо России жили.
Не случайно и то, что местом для памятника выбрали территорию Серафимовского собора - вятской обители Серафима Саровского. Известно, что именно Император Николай II настоял на канонизации этого православного подвижника. Царь лично нес на руках раку с мощами старца, посетил святыни Сарова и Дивеева.
- Государь в начале 20-го века прославил Серафима Саровского в лике святых и сейчас память государя чтиться, она святая и до сих пор почитается на Руси.
Как сообщили в епархии, памятник изготовлен на средства одного из жителей города. Он является копией монумента, установленного на территории Дивеевского монастыря.
- Я считаю, здесь памятник стоит и это правильное место. Если бы он стоял в городе, это было бы не правильно.
Напомним, что изначально, по инициативе Епархии, памятник царской семье хотели установить на городской территории, в исторической части. Но эту инициативу не поддержали депутаты городской думы, и монумент решили установить у Серафимовского собора.
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