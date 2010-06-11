В слободе Вахрино появится музей Вятской матрёшки
Активисты из ТОС "Слобода Вахрино" победили на конкурсе мини-грантов "Добрые дела доброму городу", который этим летом проводился фондом "Вятская соборность".
Проект "Её величество матрёшка" направлен на детей и взрослых, которые живут поблизости от фабрики игрушек "Сувенир" - с родины "Вятской матрёшки".
НАТАЛЬЯ ДЕМИДОВА, ПОМОЩНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТОС "СЛОБОДА ВАХРИНО":
«Несколько десятилетий назад здесь почти, что в каждом доме делали матрёшки. Нужно рассказать об этом детям и показать им их исторические корни. В следующем году 95 лет исполняется "вятской матрёшке" мы хотим открыть музей и готовимся к этому этапу».
Проект подразумевал несколько этапов. Первый - этнографическая экспедиция по домам местных жителей в поисках исторических инструментов, которыми раньше делали деревянные игрушки. Второй - экскурсия на фабрику. И завершающий этап: мастер-класс по росписи матрешек.
НАТАЛЬЯ МАКАРОВА, ДИРЕКТОР ФАБРИКИ:
«Задумка такая - что и музей будет и мастер-классы, мы хотим обучить детей росписи, привить им вкус, чтобы тем самым подготовить себе смену, новых мастериц».
Добавим, что история вятской матрешки начинается в 30-х гг. прошлого века, когда в области появилась артели "Свобода" и "Прогресс", выпускавшие токарные игрушки. Один из центров производства матрёшек находился в деревне Вахрино недалеко от Кирова. Нашу деревянную Матрену отличает прорисовка глаз. Пышные, выполненные мелкими штрихами ресницы, круглый черный зрачок, слитый с линией нижнего века, и добродушное выражение лица. Кроме того, в оформлении костюма матрешки используется соломка - наша вятская особенность в декоре игрушки.
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