В слободе Вахрино появится музей Вятской матрёшки

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В слободе Вахрино в ближайшее время появится музей Вятской матрёшки. Эта народная игрушка готовится отметить 95-летний юбилей.Активисты из ТОС "Слобода Вахрино" победили на конкурсе мини-грантов "Добрые дела доброму городу", который этим летом проводился фондом "Вятская соборность".Проект "Её величество матрёшка" направлен на детей и взрослых, которые живут поблизости от фабрики игрушек "Сувенир" - с родины "Вятской матрёшки".Проект подразумевал несколько этапов. Первый - этнографическая экспедиция по домам местных жителей в поисках исторических инструментов, которыми раньше делали деревянные игрушки. Второй - экскурсия на фабрику. И завершающий этап: мастер-класс по росписи матрешек.Добавим, что история вятской матрешки начинается в 30-х гг. прошлого века, когда в области появилась артели "Свобода" и "Прогресс", выпускавшие токарные игрушки. Один из центров производства матрёшек находился в деревне Вахрино недалеко от Кирова. Нашу деревянную Матрену отличает прорисовка глаз. Пышные, выполненные мелкими штрихами ресницы, круглый черный зрачок, слитый с линией нижнего века, и добродушное выражение лица. Кроме того, в оформлении костюма матрешки используется соломка - наша вятская особенность в декоре игрушки.