В Кирове может появиться еще один храм
Появится ли в ближайшее время в районе Зонального института храм, сейчас зависит от того, какое решение примет администрация города. Застройщик намерен разместить церковь на своей частной территории вблизи многоэтажных жилых домов в районе дома номер 184 по улице Ленина. У него уже есть разрешение на строительство жилого дома, теперь осталось внести изменения в документ для застройки другого типа
АНДРЕЙ ПЕТРОВЫХ, ИНИЦИАТОР СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕРКВИ:
«Изменить назначение этих участков. Сейчас назначение участков жилая застройка. То есть можно, не спрашивая разрешения, проектировать на этом месте. Но чтобы построить храм, как бы хотелось бы с божьей помощью это сделать, нужно получить разрешение администрации. И вот как раз в связи с этим я выступаю».
В настоящее время подготовлен проект храма. Весь комплекс планируется выполнить в псковском стиле. Благословение на строительство получено и от митрополита слободского и вятского Марка.
ВИТАЛИЙ ЛАПШИН, СЕКРЕТАРЬ ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ:
«Митрополит Марк, конечно, эту идею поддержал. Дал свое благословение. С Вятской епархией был разработан эскиз. Владыка дал свои пожелания по поводу внешнего вида храма. Эти пожелания как раз совпали с пожеланием Андрея Валерьевича поэтому такие вот проектные решения эскизный такой вариант родился».
Никто из присутствовавших на общественных не протестовал против появления храма. Как и местные жители, с которыми нам удалось поговорить прямо во дворе жилых домов. Но есть нюансы.
- Как таковая церковь, может, нужна, но тут настолько всё скученно, потому что площадка детская маленькая всё заставлено машинами, поэтому по поводу этого я сомневаюсь.
- Я человек неверующий, но считаю, если для общественности нужно, пожалуйста, и здесь место есть вот этого.
Весь комплекс должен разместиться на территории пяты тысяч квадратных метров, кроме того на территории будут оборудованы 2 парковки на 18 машиномест.
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