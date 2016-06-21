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В Кирове может появиться еще один храм

Сегодня, 17:40 | Просмотров: 101 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кирове, возможно, появится еще один храм. Предложение о строительстве церкви в микрорайоне Зонального института обсуждалось на общественных слушаниях в горадминистрации.

Появится ли в ближайшее время в районе Зонального института храм, сейчас зависит от того, какое решение примет администрация города. Застройщик намерен разместить церковь на своей частной территории вблизи многоэтажных жилых домов в районе дома номер 184 по улице Ленина. У него уже есть разрешение на строительство жилого дома, теперь осталось внести изменения в документ для застройки другого типа

В Кирове может появиться еще один храмАНДРЕЙ ПЕТРОВЫХ, ИНИЦИАТОР СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕРКВИ:
«Изменить назначение этих участков. Сейчас назначение участков жилая застройка. То есть можно, не спрашивая разрешения, проектировать на этом месте. Но чтобы построить храм, как бы хотелось бы с божьей помощью это сделать, нужно получить разрешение администрации. И вот как раз в связи с этим я выступаю».

В настоящее время подготовлен проект храма. Весь комплекс планируется выполнить в псковском стиле. Благословение на строительство получено и от митрополита слободского и вятского Марка.

В Кирове может появиться еще один храмВИТАЛИЙ ЛАПШИН, СЕКРЕТАРЬ ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ:
«Митрополит Марк, конечно, эту идею поддержал. Дал свое благословение. С Вятской епархией был разработан эскиз. Владыка дал свои пожелания по поводу внешнего вида храма. Эти пожелания как раз совпали с пожеланием Андрея Валерьевича поэтому такие вот проектные решения эскизный такой вариант родился».

Никто из присутствовавших на общественных не протестовал против появления храма. Как и местные жители, с которыми нам удалось поговорить прямо во дворе жилых домов. Но есть нюансы.

- Как таковая церковь, может, нужна, но тут настолько всё скученно, потому что площадка детская маленькая всё заставлено машинами, поэтому по поводу этого я сомневаюсь.

- Я человек неверующий, но считаю, если для общественности нужно, пожалуйста, и здесь место есть вот этого.

Весь комплекс должен разместиться на территории пяты тысяч квадратных метров, кроме того на территории будут оборудованы 2 парковки на 18 машиномест.


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