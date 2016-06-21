В Кирове может появиться еще один храм

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В Кирове, возможно, появится еще один храм. Предложение о строительстве церкви в микрорайоне Зонального института обсуждалось на общественных слушаниях в горадминистрации.Появится ли в ближайшее время в районе Зонального института храм, сейчас зависит от того, какое решение примет администрация города. Застройщик намерен разместить церковь на своей частной территории вблизи многоэтажных жилых домов в районе дома номер 184 по улице Ленина. У него уже есть разрешение на строительство жилого дома, теперь осталось внести изменения в документ для застройки другого типаВ настоящее время подготовлен проект храма. Весь комплекс планируется выполнить в псковском стиле. Благословение на строительство получено и от митрополита слободского и вятского Марка.Никто из присутствовавших на общественных не протестовал против появления храма. Как и местные жители, с которыми нам удалось поговорить прямо во дворе жилых домов. Но есть нюансы.Весь комплекс должен разместиться на территории пяты тысяч квадратных метров, кроме того на территории будут оборудованы 2 парковки на 18 машиномест.