В Яранске провели сказочный футбол

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«Вот ворота надо на стульчики поставить, а то все высоко бьют ведь. Или ноги покороче сделать. Да за наших болею. Как вы вовсе не разболеться».

Матч, который войдет в историю. В Яранске встретились две сборные, чье появление на свет было из области фантастики. Но в реальности обе они оказались боеспособными футбольными коллективами, подарившими сказочную игру жителям и гостям города.Чемпионат мира по футболу в России перевернул сознание многих людей. Игрой номер один они жили целый месяц. И под окончание турнира в Яранске решено было поставить яркую точку. Друг с другом на футбольном поле должны были сойтись сборная сказок России и сборная сказок мира.На поле национальную сборную вывел яранский Глинышек. На фоне партнеров он казался малышом. Но настрой на победу был запредельный. Вдохновлял на нее и Алешка Рваная гармошка, успевавший играть как защитником, так и нападающим. И на острие атак он выглядел мастеровитым форвардом.Хозяева поля долго раскачивались. Соперник попался неуступчивый и понимающий тонкости игры. План на нее у россиян был простым и четким.Правда, выбранная тактика по ходу матча работала с перебоями. Сборная сказок мира диктовала условия игры. Они забили первыми и в дальнейшем постоянно вели в счете. Матч шел два тайма по 15 минут.Как на любом большом матче, среди зрителей были ВИП-персоны. О тактических футбольных схемах и правилах игры Елизавета Петровна мало что знала. Но просмотр сказочной встречи превратил ее в эмоциональную болельщицу.В отличие от императрицы, другая поклонница футбола не сидела на месте. Ее симпатии были на стороне персонажей русских сказок.Футбольное волшебство стало частью сказочного фестиваля в Яранске. Он проводился в городе впервые. И в перспективе может стать визитной карточкой районного центра.У этого матча не могло быть другого завершения. Обе сборные отыграли основное время. Дополнительное тоже не выявило победителя. Все по своим местам расставила серия пенальти. Точнее в ней оказались россияне. Сборная русских сказок выиграла 10-8. Но в этой игре не было победителя и проигравшего. Ведь обе сборные подарили зрителям необычный и яркий футбольный праздник.