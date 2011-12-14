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В Яранске провели сказочный футбол

Сегодня, 17:41 | Просмотров: 99 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Матч, который войдет в историю. В Яранске встретились две сборные, чье появление на свет было из области фантастики. Но в реальности обе они оказались боеспособными футбольными коллективами, подарившими сказочную игру жителям и гостям города.

Чемпионат мира по футболу в России перевернул сознание многих людей. Игрой номер один они жили целый месяц. И под окончание турнира в Яранске решено было поставить яркую точку. Друг с другом на футбольном поле должны были сойтись сборная сказок России и сборная сказок мира.

В Яранске провели сказочный футболВАДИМ КАБАНОВ, ОРГАНИЗАТОР ВСТРЕЧИ:
«У иностранцев свой, жесткий стиль. Там железный человек, Бэтмен, Джек-Воробей. Хулиганы, а у нас они все такие добрые. Нам надо только первый гол забить, Желательно в свои ворота. Тогда мы будем злые, россияне».

На поле национальную сборную вывел яранский Глинышек. На фоне партнеров он казался малышом. Но настрой на победу был запредельный. Вдохновлял на нее и Алешка Рваная гармошка, успевавший играть как защитником, так и нападающим. И на острие атак он выглядел мастеровитым форвардом.

- Я же с Дзюбы беру пример. Это ж наше все нашей сборной.

Хозяева поля долго раскачивались. Соперник попался неуступчивый и понимающий тонкости игры. План на нее у россиян был простым и четким.

- Заманить на нашу территорию и потом наколотить полные ворота. Очень все просто.

Правда, выбранная тактика по ходу матча работала с перебоями. Сборная сказок мира диктовала условия игры. Они забили первыми и в дальнейшем постоянно вели в счете. Матч шел два тайма по 15 минут.

В Яранске провели сказочный футболДЖЕК ВОРОБЕЙ, КАПИТАН СБОРНОЙ СКАЗОК МИРА:
«Соперник очень серьезный, но мы выиграем почему-то. Мы сыграннее».

Как на любом большом матче, среди зрителей были ВИП-персоны. О тактических футбольных схемах и правилах игры Елизавета Петровна мало что знала. Но просмотр сказочной встречи превратил ее в эмоциональную болельщицу.

- Императрица есть императрица. Пусть играют, а мы будем восторгаться игрой.

В отличие от императрицы, другая поклонница футбола не сидела на месте. Ее симпатии были на стороне персонажей русских сказок.

В Яранске провели сказочный футболБАБА ЯГА, БОЛЕЛЬЩИЦА СБОРНОЙ РУССКИХ СКАЗОК:
«Вот ворота надо на стульчики поставить, а то все высоко бьют ведь. Или ноги покороче сделать. Да за наших болею. Как вы вовсе не разболеться».
 
 
Футбольное волшебство стало частью сказочного фестиваля в Яранске. Он проводился в городе впервые. И в перспективе может стать визитной карточкой районного центра.

В Яранске провели сказочный футболДЕНИС ИКОННИКОВ, ГЛАВА ЯРАНСКОГО РАЙОНА:
«Для нас это новая тема. Она интересная. Вписывается в концепцию развития событийного туризма. Поэтому, мы будем организаторам помогать в будущем».

У этого матча не могло быть другого завершения. Обе сборные отыграли основное время. Дополнительное тоже не выявило победителя. Все по своим местам расставила серия пенальти. Точнее в ней оказались россияне. Сборная русских сказок выиграла 10-8. Но в этой игре не было победителя и проигравшего. Ведь обе сборные подарили зрителям необычный и яркий футбольный праздник.


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