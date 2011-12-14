В Яранске провели сказочный футбол
Чемпионат мира по футболу в России перевернул сознание многих людей. Игрой номер один они жили целый месяц. И под окончание турнира в Яранске решено было поставить яркую точку. Друг с другом на футбольном поле должны были сойтись сборная сказок России и сборная сказок мира.
ВАДИМ КАБАНОВ, ОРГАНИЗАТОР ВСТРЕЧИ:
«У иностранцев свой, жесткий стиль. Там железный человек, Бэтмен, Джек-Воробей. Хулиганы, а у нас они все такие добрые. Нам надо только первый гол забить, Желательно в свои ворота. Тогда мы будем злые, россияне».
На поле национальную сборную вывел яранский Глинышек. На фоне партнеров он казался малышом. Но настрой на победу был запредельный. Вдохновлял на нее и Алешка Рваная гармошка, успевавший играть как защитником, так и нападающим. И на острие атак он выглядел мастеровитым форвардом.
- Я же с Дзюбы беру пример. Это ж наше все нашей сборной.
Хозяева поля долго раскачивались. Соперник попался неуступчивый и понимающий тонкости игры. План на нее у россиян был простым и четким.
- Заманить на нашу территорию и потом наколотить полные ворота. Очень все просто.
Правда, выбранная тактика по ходу матча работала с перебоями. Сборная сказок мира диктовала условия игры. Они забили первыми и в дальнейшем постоянно вели в счете. Матч шел два тайма по 15 минут.
ДЖЕК ВОРОБЕЙ, КАПИТАН СБОРНОЙ СКАЗОК МИРА:
«Соперник очень серьезный, но мы выиграем почему-то. Мы сыграннее».
Как на любом большом матче, среди зрителей были ВИП-персоны. О тактических футбольных схемах и правилах игры Елизавета Петровна мало что знала. Но просмотр сказочной встречи превратил ее в эмоциональную болельщицу.
- Императрица есть императрица. Пусть играют, а мы будем восторгаться игрой.
В отличие от императрицы, другая поклонница футбола не сидела на месте. Ее симпатии были на стороне персонажей русских сказок.
БАБА ЯГА, БОЛЕЛЬЩИЦА СБОРНОЙ РУССКИХ СКАЗОК:
ДЕНИС ИКОННИКОВ, ГЛАВА ЯРАНСКОГО РАЙОНА:
«Для нас это новая тема. Она интересная. Вписывается в концепцию развития событийного туризма. Поэтому, мы будем организаторам помогать в будущем».
У этого матча не могло быть другого завершения. Обе сборные отыграли основное время. Дополнительное тоже не выявило победителя. Все по своим местам расставила серия пенальти. Точнее в ней оказались россияне. Сборная русских сказок выиграла 10-8. Но в этой игре не было победителя и проигравшего. Ведь обе сборные подарили зрителям необычный и яркий футбольный праздник.
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