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В Омутнинске библиотека нуждается в ремонте

Сегодня, 17:47 | Просмотров: 86 | Автор: Светлана Вертелецкая | Версия для печати
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В Омутнинске единственная детская библиотека сегодня остро нуждается в капитальном ремонте. Проблему может решить участие в конкурсе проектов поддержки местных инициатив. Но победа в нем зависит от активности местных жителей.

Санузел в библиотеке - место востребованное, после лепки и работы с красками надо вымыть руки. Взрослые стараются прикрыть от детей самые страшные места. Как и опасные, они здесь тоже есть.

В Омутнинске библиотека нуждается в ремонтеГАЛИНА РУЛЁВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ "МАЯК":
« Полы в библиотеке настолько старые, они выходят из строя, и мы вынуждены прикрывать эти места стеллажами, чтобы дети не поранились».

Библиотека находится на первом этаже жилого дома, построенного в 1967 году. Здесь никогда не было капитального ремонта.

- Проемы дверей не соответствуют необходимым размерам, поэтому мы вынуждены были снять двери и расширить их таким образом.

В Омутнинске библиотека "Маяк" - единственная детская. И здесь не просто выдают книги. Это центр по развитию ребенка. Особенно пользуются популярностью творческие мастерские.

В Омутнинске библиотека нуждается в ремонтеСВЕТЛАНА КАТАЕВА, БИБЛИОТЕКАРЬ, ВЕДУЩАЯ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ "ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ":
«Конечно, мы не просто лепим, а берем книжку, чтобы узнать о животном, о природе, всё, что они видят».

К сожалению, дети видят не только то, что вдохновляет, но и старые деревянные оконные рамы, потолки с осыпавшейся штукатуркой.

В Омутнинске библиотека нуждается в ремонтеСЕРГЕЙ МАРКОВ:
«Проблемы налицо. Видим. И готовы помочь, что от нас, как от родителей детей, будет зависеть. Обязательно поможем. И помогали. В том году оформляли фасад библиотеки».

Выигранный грант позволил закупить материалы для ремонта фасада. В этот раз библиотека подготовила проект для участия в конкурсе поддержки местных инициатив.

В Омутнинске библиотека нуждается в ремонтеТАТЬЯНА НЕЛЮБИНА, ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕЧНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА:
« Нам бы хотелось, чтобы жители нашего города поддержали нас, выдвинули делегатов от домов, организаций, чтобы 9 августа во Дворце культуры "Металлург" в 17.30 на конференции был выбран именно наш проект».

Кроме того, для вступления в программу необходимо собрать несколько тысяч голосов. Желающих помочь ждут в детской библиотеке.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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