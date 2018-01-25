В Омутнинске библиотека нуждается в ремонте

Поделиться новостью:

В Омутнинске единственная детская библиотека сегодня остро нуждается в капитальном ремонте. Проблему может решить участие в конкурсе проектов поддержки местных инициатив. Но победа в нем зависит от активности местных жителей.Санузел в библиотеке - место востребованное, после лепки и работы с красками надо вымыть руки. Взрослые стараются прикрыть от детей самые страшные места. Как и опасные, они здесь тоже есть.Библиотека находится на первом этаже жилого дома, построенного в 1967 году. Здесь никогда не было капитального ремонта.В Омутнинске библиотека "Маяк" - единственная детская. И здесь не просто выдают книги. Это центр по развитию ребенка. Особенно пользуются популярностью творческие мастерские.К сожалению, дети видят не только то, что вдохновляет, но и старые деревянные оконные рамы, потолки с осыпавшейся штукатуркой.Выигранный грант позволил закупить материалы для ремонта фасада. В этот раз библиотека подготовила проект для участия в конкурсе поддержки местных инициатив.Кроме того, для вступления в программу необходимо собрать несколько тысяч голосов. Желающих помочь ждут в детской библиотеке.