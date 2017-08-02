В загородных детских лагерях проходят проверки
Вот оно - беззаботное лето. Только для детей, для взрослых же задача номер один обеспечить их безопасность. Такие мероприятия - не разовая акция, внеплановые проверки будут проводить все лето. Все для того, чтобы отдых был комфортным.
АНИС САМИГУЛЛИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО ВОПРОСАМ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Загородные лагеря мы проверяем каждую смену. Выявляем нарушения, такого, текущего характера, которые во время проведения определенных мероприятий устраняются».
Лагерь «Строитель» расположен на земельном участке площадью 19 гектаров. Жилые корпуса, столовая и медпункт еще в начале сезона были проверены на соответствие санитарным нормам и требований пожарной безопасности. Однако, небольшие замечания были.
ИРИНА ЛЕВАШОВА, ДИРЕКТОР ЛАГЕРЯ "СТРОИТЕЛЬ":
«Проблема у нас была с выводом пожарного сигнала в пожарную часть, но это мы еще решили до приема, ещё в мае месяце. Ну, вот это самая такая, большая проблема была».
В лагере "Звездный" сегодня также все соответствует нормам. После первых проверок все недочеты были устранены.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Мы сегодня смотрим, в первую очередь, с представителями надзорных органов состояние лагерей. Как здесь отдыхают дети, все ли здесь в порядке с точки зрения Роспотребнадзора, здравнадзора, пожарных, МЧС, то есть все вопросы - вопросы безопасности. Все это находится на том уровне, который необходим, иначе бы лагеря не работали».
Всего в этом году в Кировской области будет работать 564 различных детских лагеря, где отдохнут более 63 тысяч детей.
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