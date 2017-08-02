В загородных детских лагерях проходят проверки

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В регионе продолжаются проверки детских оздоровительных лагерей. Сегодня Главный федеральный инспектор по Кировской области побывал в лагерях "Строитель" и "Звездный".Вот оно - беззаботное лето. Только для детей, для взрослых же задача номер один обеспечить их безопасность. Такие мероприятия - не разовая акция, внеплановые проверки будут проводить все лето. Все для того, чтобы отдых был комфортным.Лагерь «Строитель» расположен на земельном участке площадью 19 гектаров. Жилые корпуса, столовая и медпункт еще в начале сезона были проверены на соответствие санитарным нормам и требований пожарной безопасности. Однако, небольшие замечания были.В лагере "Звездный" сегодня также все соответствует нормам. После первых проверок все недочеты были устранены.Всего в этом году в Кировской области будет работать 564 различных детских лагеря, где отдохнут более 63 тысяч детей.