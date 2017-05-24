Заседание совместных комитетов ОЗС
На совместное заседание ОЗС собрались депутаты от комитета по законодательству и регламентной комиссии. Первым вопросом обсуждения стало определение списка кандидатов от ЗакСобрания в Общественную палату области.
ЮРИЙ БАЛЫБЕРДИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ, РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПУТАТСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ:
«В настоящий момент идет формирование очередного созыва общественной палаты. В соответствии с новым законодательством одна треть палаты формируется губернатором, 16 человек избирает законодательное собрание из числа кандидатов, которые выдвинули общественные организации».
Список претендентов на места в общественной палате предложенный депутатам довольно большой - сорок человек. Большинство из них присутствовали в зале заседания. У кандидатов была возможность высказаться и обозначить свою позицию. По итогам голосования было выбрано 16 человек - это треть палаты. Теперь кандидатов должны утвердить большинством голосов на ближайшем пленарном заседании.
ЮРИЙ БАЛЫБЕРДИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ, РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПУТАТСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ:
«Хочу напомнить, те кандидаты, которые заксобранием не будут утверждены - вы все достойные и уважаемые люди. Формирование палаты на этом не закончится. Еще 16 человек будут избраны от не коммерческих организаций в августе».
Еще одним вопросом повестки стали кадровые вопросы законодательного собрания. Предлагается должность председателя комитета по бюджету из штатной перевести в число должностей на общественных началах. Напомним, с 2016 года пост председателя данного комитета занимает Владимир Бакин. На днях он подал заявление об уходе со штатной должности и теперь продолжит работать на общественных началах. Одновременно было предложено сделать освобожденной должностью пост председателя комитета по социальным вопросам. Дело в том, что на данный комитет будет возложена большая нагрузка.
ВАЛЕРИЙ БАСЮК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Суть изменений заключается в том, что из перечня предлагается исключить комитет по бюджету и включить вместо него комитет по социальным вопросам. Данное решение вызвано необходимостью постоянно и оперативно работать по решению задач в социальной сфере».
По словам законотворцев данная мера не повлечет увеличения штатной численности ЗакСобрания и не приведет к росту расходов бюджета. Зато теперь у депутатов будет больше ресурсов, чтобы решать важные задачи, поставленные президентом в майских Указах.
ВАЛЕРИЙ БАСЮК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
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