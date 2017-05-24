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Новости / Общество

Заседание совместных комитетов ОЗС

Сегодня, 10:08 | Просмотров: 83 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Накануне в Законодательном Собрании Кировской области состоялось совместное заседание комитета по законодательству и комиссии по регламенту. Были рассмотрены актуальные вопросы работы областного парламента. 

На совместное заседание ОЗС собрались депутаты от комитета по законодательству и регламентной комиссии. Первым вопросом обсуждения стало определение списка кандидатов от ЗакСобрания в Общественную палату области.

Заседание совместных комитетов ОЗСЮРИЙ БАЛЫБЕРДИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ, РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПУТАТСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ:
«В настоящий момент идет формирование очередного созыва общественной палаты. В соответствии с новым законодательством одна треть палаты формируется губернатором, 16 человек избирает законодательное собрание из числа кандидатов, которые выдвинули общественные организации».

Список претендентов на места в общественной палате предложенный депутатам довольно большой - сорок человек. Большинство из них присутствовали в зале заседания. У кандидатов была возможность высказаться и обозначить свою позицию. По итогам голосования было выбрано 16 человек - это треть палаты. Теперь кандидатов должны утвердить большинством голосов на ближайшем пленарном заседании.

ЮРИЙ БАЛЫБЕРДИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ, РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПУТАТСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ:
«Хочу напомнить, те кандидаты, которые заксобранием не будут утверждены - вы все достойные и уважаемые люди. Формирование палаты на этом не закончится. Еще 16 человек будут избраны от не коммерческих организаций в августе».

Еще одним вопросом повестки стали кадровые вопросы законодательного собрания. Предлагается должность председателя комитета по бюджету из штатной перевести в число должностей на общественных началах. Напомним, с 2016 года пост председателя данного комитета занимает Владимир Бакин. На днях он подал заявление об уходе со штатной должности и теперь продолжит работать на общественных началах. Одновременно было предложено сделать освобожденной должностью пост председателя комитета по социальным вопросам. Дело в том, что на данный комитет будет возложена большая нагрузка.

Заседание совместных комитетов ОЗСВАЛЕРИЙ БАСЮК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Суть изменений заключается в том, что из перечня предлагается исключить комитет по бюджету и включить вместо него комитет по социальным вопросам. Данное решение вызвано необходимостью постоянно и оперативно работать по решению задач в социальной сфере».

По словам законотворцев данная мера не повлечет увеличения штатной численности ЗакСобрания и не приведет к росту расходов бюджета. Зато теперь у депутатов будет больше ресурсов, чтобы решать важные задачи, поставленные президентом в майских Указах.

ВАЛЕРИЙ БАСЮК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Поскольку в данном указе основное внимание направлено на вопросы демографического развития, здравоохранения, образования, то сегодня именно на социальный комитет возложена основная нагрузка по контролю за реализацией указа».
 
 
Отметим, что окончательное решение по этому вопросу будет принято на Пленарном заседании, которое состоится в четверг 19 июля.


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