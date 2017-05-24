Заседание совместных комитетов ОЗС

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«Поскольку в данном указе основное внимание направлено на вопросы демографического развития, здравоохранения, образования, то сегодня именно на социальный комитет возложена основная нагрузка по контролю за реализацией указа».

Накануне в Законодательном Собрании Кировской области состоялось совместное заседание комитета по законодательству и комиссии по регламенту. Были рассмотрены актуальные вопросы работы областного парламента.На совместное заседание ОЗС собрались депутаты от комитета по законодательству и регламентной комиссии. Первым вопросом обсуждения стало определение списка кандидатов от ЗакСобрания в Общественную палату области.Список претендентов на места в общественной палате предложенный депутатам довольно большой - сорок человек. Большинство из них присутствовали в зале заседания. У кандидатов была возможность высказаться и обозначить свою позицию. По итогам голосования было выбрано 16 человек - это треть палаты. Теперь кандидатов должны утвердить большинством голосов на ближайшем пленарном заседании.Еще одним вопросом повестки стали кадровые вопросы законодательного собрания. Предлагается должность председателя комитета по бюджету из штатной перевести в число должностей на общественных началах. Напомним, с 2016 года пост председателя данного комитета занимает Владимир Бакин. На днях он подал заявление об уходе со штатной должности и теперь продолжит работать на общественных началах. Одновременно было предложено сделать освобожденной должностью пост председателя комитета по социальным вопросам. Дело в том, что на данный комитет будет возложена большая нагрузка.По словам законотворцев данная мера не повлечет увеличения штатной численности ЗакСобрания и не приведет к росту расходов бюджета. Зато теперь у депутатов будет больше ресурсов, чтобы решать важные задачи, поставленные президентом в майских Указах.Отметим, что окончательное решение по этому вопросу будет принято на Пленарном заседании, которое состоится в четверг 19 июля.