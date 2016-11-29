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Выставка резных икон вятского мастера Николая Салангина в музее истории Хлынова

Сегодня, 11:46 | Просмотров: 58 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Духовной жаждою томим… Такое название дали новой выставке резных икон в музее истории Хлынова, на которой представлены работы вятского мастера Николая Салангина.

На выставке представлено более 70ти работ. На деревянных досках старательно, сохраняя каноны иконописи, вырезаны христианские образы святых и библейские сюжеты. Посетить выставку, как говорят ее создатели, будет интересно любому, даже далекому от религии человеку. Работы представлены именно, как экспонаты искусства и мастерства художника. Тем не менее, сам мастер, человек глубоко верующий и с православием его связывает многое.

Выставка резных икон вятского мастера Николая Салангина в музее истории ХлыноваНИКОЛАЙ САЛАНГИН, МАСТЕР РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ, ХУДОЖНИК:
«Я родился 19 января в Крещение Господне. Мать моя тоже. Наверное, это и сказалось, когда в школе, где учился в ….то там была церковь. Она была не действующая.. Нет, она была действующая одна из немногих. Ее защитил народ, как рассказывала бабушка и наша деревня была через поле. И через поле я слышал колокольный звон, когда был очень маленький».

Работать с деревом мастер начал с самого детства. Азам этого ремесла Николая Салангина учил его отец - плотник и столяр. Сначала он мастерил деревянные игрушки, а затем вдохновивших иконами в музеях Санкт-Петербурга, решил повторить эти образы и сюжеты на деревянных досках. И впоследствии посвятил этому ремеслу всю жизнь. Идея открыть выставку принадлежала Валерию Федяеву, который был очарован работами, однажды увидев их в гостях у Николая.

Выставка резных икон вятского мастера Николая Салангина в музее истории ХлыноваВАЛЕРИЙ ФЕДЯЕВ, ДИРЕКТОР МУЗЕЯ:
«Мы встретились у него дома, и он провел экскурсию в своей квартире показать работу, от которых я просто пришёл заявление и понял, что эти работы нужно показывать людям такое богатство хранится у человека, который посвятил этому можно сказать значительную часть своей жизни и мало кто это видит».

Ирония заключается в том, что эти работы вряд ли окажутся в современной церкви. В старину деревенские храмы украшали именно резные иконы, потому что пригласить иконописца, и расписать стены фресками было делом не простым и весьма затратным. Тем не менее, современная церковь больше склоняется к православным канонам, а резные образы приравнивает к идолопоклонничеству и считает присущей католицизму.


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