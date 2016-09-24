В Кирово-Чепецком районе садоводы обеспокоены вырубкой леса

Поделиться новостью:

«В понедельник я начала звонить в лесоохрану, там сказали, что это зелёная зона. Валить лес здесь нельзя. Лесничий позвонил мне вчера в первый раз. Сказал, что всё здесь хорошо, нормально и вообще, где это находится?».

«Вы лесник и вы должны знать каждое дерево в лесу. А я уже 2 недели пытаюсь Вам объяснить, где садоводчество "Смена" и вы говорите мне, что в природоохранной зоне можно лес рубить! Лесник? Ищите!».

«В данном лесном квартале у нас проводится заготовка древесины, согласно лесной декларации, которая подписана начальником лесного отдела».

Нам показали лесную декларацию и деляночный столб. Такие столбы устанавливаются по периметру всей лесосеки. На нем написан номер вырубки, тип вырубки, год работ и общая площадь лесосеки.

Дачники из Кирово-Чепецкого района заподозрили, что поблизости от их садоводческого товарищества орудуют черные лесорубы - валят вековые сосны в санитарной зелёной зоне.Садоводство "Смена" находится на подстанции "Вятка" Кирово-Чепецкого района. Там вырублены две просеки и участок леса со строевой сосной. Большая часть древесины уже вывезена, меньшая - осталась пока в лесу. Вообще-то, лес здесь валят уже 4 года, вдоль трассы на Чепецк растут отличные высокие сосны. Но впервые стали делать это так явно. Дачники забили тревогу и сообщили о рубке на телевидение и в контрольно-надзорные органы.Мы тоже попытались позвонить леснику. Он попросил нас разъяснить, где именно мы находимся. Пришлось передать телефон дачнице, Зое Берестневой.Чтобы помочь леснику найти, пришлось вернуться на трассу до Кирова и его ждать машину там. Вскоре подъехал уазик. Лесник был не один. Он приехал вместе с представителем арендатора этого лесного участка. Ситуация начала проясняться.Сейчас делянка находится в стадии заготовки, к концу месяцу спиленные сосны вывезут. В этом квартале заготовка древесины рядом с садоводством "Смена" больше не запланирована.