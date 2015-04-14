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Игры во дворе могут привести к самым печальным последствиям. Чем опасны детские площадки в Кирове?Алексей Белозеров с дочкой Аленой - частые гости на детской площадке во дворе дома на Милицейской. Новые горки, безопасное оборудование, ограждение - всё сделано на радость, как детям, так и родителям.Как и у человека, у каждой детской площадки должен быть паспорт, в противном случае, она не соответствует требованиям законодательства.ГОСТы регламентируют содержание, безопасность, проверку детских площадок и другие нормы.Эти работы выполняет обслуживающая организация. Жители города могут пожаловаться на опасную площадку во дворе. Кроме того, дефекты выявляются во время рейдов.Многие кировчане уже создали в своих дворах площадки, на которых дети точно не заскучают. Там есть игровая конструкция, песочница и самые разные качели. А еще подобный детский городок безопасен: в нем есть мягкое напольное покрытие и ограждение. Таких площадок в городе - 15%. Проект стоит более одного миллиона рублей, но воплотить его поможет участие в конкурсах ППМИ. Главное - проявить инициативу.