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Новости / Общество

Чем опасны детские площадки в Кирове?

Вчера, 20:45 | Просмотров: 82 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Игры во дворе могут привести к самым печальным последствиям. Чем опасны детские площадки в Кирове?

Алексей Белозеров с дочкой Аленой - частые гости на детской площадке во дворе дома на Милицейской. Новые горки, безопасное оборудование, ограждение - всё сделано на радость, как детям, так и родителям.

Чем опасны детские площадки в Кирове?АЛЕКСЕЙ БЕЛОЗЕРОВ:
«Тут современно, всё такое пластиковое, мягкий пол - даже если упадешь, то не больно будет, ничего такого-то не будет».

Как и у человека, у каждой детской площадки должен быть паспорт, в противном случае, она не соответствует требованиям законодательства.

Чем опасны детские площадки в Кирове?СЕРГЕЙ ЕРМОХИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЛЕНИНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ:
«Материалы, которые присутствуют на данной площадке, не должны быть горючими или химически опасными. Если мы видим с вами покрышки - то покрышек здесь быть не должно. Дальше - одно из требований безопасности к любой детской площадке - не должно быть ни острых углов, ни острых граней».

ГОСТы регламентируют содержание, безопасность, проверку детских площадок и другие нормы.

Чем опасны детские площадки в Кирове?АЛЕКСАНДР ГРЕБЕНКИН, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ:
«В нем прописаны все работы, которые должна совершать обслуживающая организация по содержанию детских площадок - это визуальный осмотр, смазка, подтяжка, покраска».
 
Эти работы выполняет обслуживающая организация. Жители города могут пожаловаться на опасную площадку во дворе. Кроме того, дефекты выявляются во время рейдов.

Чем опасны детские площадки в Кирове?АЛЕКСАНДР ОРЕХОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Была создана административно-техническая инспекция, которая разделила город на 22 участка, разбит план работ, и в ближайшее время будет совершен объезд по всем площадкам, будут отмечены все недостатки, и если они не будут устранены, то будут выноситься штрафы».
 
Многие кировчане уже создали в своих дворах площадки, на которых дети точно не заскучают. Там есть игровая конструкция, песочница и самые разные качели. А еще подобный детский городок безопасен: в нем есть мягкое напольное покрытие и ограждение. Таких площадок в городе - 15%. Проект стоит более одного миллиона рублей, но воплотить его поможет участие в конкурсах ППМИ. Главное - проявить инициативу.


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