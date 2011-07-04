В Кирове официально представили нового председателя областного суда Константина Егорова

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Состоялась торжественная церемония вступления в должность вновь назначенного председателя Кировского областного суда. Указом президента этот высокий пост занял Константин Егоров.

В судебной системе Константин Егоров трудится с 1981 года. Прошел путь от стажера народного судьи до первого заместителя председателя Балтийского флотского военного суда. Последние 12 лет Егоров возглавлял Уральский окружной военный суд. Июльским указом президента генерал-майор юстиции переведен на работу в Кировскую область.В прошлом году Кировским областным судом было рассмотрено почти 300 тысяч дел. Тем самым, этим судебным органом внесен значительный вклад в дело осуществления правосудия в нашей стране.Работа должна основываться на самых высоких принципах честности и справедливости. Это одна из целей, которую поставил перед собой новый руководитель областного суда.Главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов от лица полпреда президента в ПФО Михаила Бабича пожелал новому руководителю успешной работы на благо судебной системы региона. Константин Егоров будет занимать должность председателя областного суда шесть лет.