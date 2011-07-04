В Кирове официально представили нового председателя областного суда Константина Егорова
СЕРГЕЙ РУДАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ:
«В должности судьи стаж составляет 34 года. Это вполне достаточный и оптимальный стаж для того, чтобы возглавить судебный орган одного из субъектов России».
В прошлом году Кировским областным судом было рассмотрено почти 300 тысяч дел. Тем самым, этим судебным органом внесен значительный вклад в дело осуществления правосудия в нашей стране.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Авторитет судебной ветви власти в значительной мере зависит от того, как четко функционирует каждое ее звено. Как добросовестно выполняет свои обязанности каждый ее работник. Убежден, что вы и впредь будете прилагать все усилия для укрепления принципов судопроизводства, защиты прав, законных интересов каждого гражданина, обеспечение беспристрастных, взвешенных, независимых и справедливых судебных решений, которые выносятся именем государства».
Работа должна основываться на самых высоких принципах честности и справедливости. Это одна из целей, которую поставил перед собой новый руководитель областного суда.
КОНСТАНТИН ЕГОРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА:
«Я на сайте Кировского областного суда читал про первого председателя Вятского губернского суда. Он прибыл сюда утверждать тут суд скорый, правый, милостивый и равный для всех ее подданных. Образ такого суда он актуален и сегодня. Я в этом тезисе вообще усматривают критерии оценки деятельности всех судов. Поэтому, к такому суду мы и будем стремиться все вместе».
Главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов от лица полпреда президента в ПФО Михаила Бабича пожелал новому руководителю успешной работы на благо судебной системы региона. Константин Егоров будет занимать должность председателя областного суда шесть лет.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!