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В Кирове официально представили нового председателя областного суда Константина Егорова

Сегодня, 10:46 | Просмотров: 231 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Состоялась торжественная церемония вступления в должность вновь назначенного председателя Кировского областного суда. Указом президента этот высокий пост занял Константин Егоров.
 
 
В судебной системе Константин Егоров трудится с 1981 года. Прошел путь от стажера народного судьи до первого заместителя председателя Балтийского флотского военного суда. Последние 12 лет Егоров возглавлял Уральский окружной военный суд. Июльским указом президента генерал-майор юстиции переведен на работу в Кировскую область.

В Кирове официально представили нового председателя областного суда Константина ЕгороваСЕРГЕЙ РУДАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ:
«В должности судьи стаж составляет 34 года. Это вполне достаточный и оптимальный стаж для того, чтобы возглавить судебный орган одного из субъектов России».
 
В прошлом году Кировским областным судом было рассмотрено почти 300 тысяч дел. Тем самым, этим судебным органом внесен значительный вклад в дело осуществления правосудия в нашей стране.

В Кирове официально представили нового председателя областного суда Константина ЕгороваИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Авторитет судебной ветви власти в значительной мере зависит от того, как четко функционирует каждое ее звено. Как добросовестно выполняет свои обязанности каждый ее работник. Убежден, что вы и впредь будете прилагать все усилия для укрепления принципов судопроизводства, защиты прав, законных интересов каждого гражданина, обеспечение беспристрастных, взвешенных, независимых и справедливых судебных решений, которые выносятся именем государства».
 
Работа должна основываться на самых высоких принципах честности и справедливости. Это одна из целей, которую поставил перед собой новый руководитель областного суда.

В Кирове официально представили нового председателя областного суда Константина ЕгороваКОНСТАНТИН ЕГОРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА:
«Я на сайте Кировского областного суда читал про первого председателя Вятского губернского суда. Он прибыл сюда утверждать тут суд скорый, правый, милостивый и равный для всех ее подданных. Образ такого суда он актуален и сегодня. Я в этом тезисе вообще усматривают критерии оценки деятельности всех судов. Поэтому, к такому суду мы и будем стремиться все вместе».

Главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов от лица полпреда президента в ПФО Михаила Бабича пожелал новому руководителю успешной работы на благо судебной системы региона. Константин Егоров будет занимать должность председателя областного суда шесть лет.


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