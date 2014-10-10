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Новости / Общество

В Кирове проходит акция «Активное поколение»

Сегодня, 10:49 | Просмотров: 108 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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С 17 по 22 июля в сквере им. Степана Халтурина проходит акция "Активное поколение". Всевозможные мастер-классы, танцы и спортивные состязания. Почему так важно приобщать старшее поколение к активному образу жизни?

«Активно жить - счастливым быть!» - здесь в этом уверены на 100%. Насыщенная спортивная, обучающая и развлекательная программа, открытые уроки, занятия по живописи, участие в мастер-классах, летний кинотеатр и это еще не все. На лицах - только искренние улыбки и желание научиться новому. Научиться и научить других.

В Кирове проходит акция «Активное поколение»ОЛЬГА ШУЛЯТЬЕВА, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это задумка наша в рамках стратегии в интересах пожилых граждан, которая принята еще в 2016 году Правительством РФ. Так вот главная цель этой стратегии - это "Активное поколение", то есть дать возможность тем людям, которые выходят на пенсию не быть замкнутыми, не сидеть дома, а чтобы люди общались, находили новых друзей, с пользой проводили своё свободное время, то есть здесь, для них мы организуем совершенно разные площадки».

Людмила Михайловна приходит на мероприятие как по расписанию уже второй день подряд. Признается - попробовала уже практически все. Больше всего женщину заинтересовала компьютерная грамотность.

В Кирове проходит акция «Активное поколение»ЛЮДМИЛА ПЛЮСНИНА, УЧАСТНИЦА:
«Просто смотрю, люди занимаются, молодёжь занимается, тоже решила подтянуться. Помолодеть!».

Елена Лебедева приехала из Яранска. Более ста километров пути - и полный восторг. Женщина уверена, что такие мероприятия просто необходимы.

В Кирове проходит акция «Активное поколение»ЕЛЕНА ЛЕБЕДЕВА, УЧАСТНИЦА:
«А вот, натюрморт, я никогда в жизни не рисовала, а тут вот попробовала. С хорошим настроением».

Проводить хорошо время - приятно, а если это еще и приносит пользу, то приятнее вдвойне.

ОЛЬГА ШУЛЯТЬЕВА, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы хотели еще помимо того, что здесь различные мастер-классы организовать еще консультации, как организации социального обслуживания, учреждений соцобслуживания, как раз, в первую очередь, и центра занятости, здесь и пенсионный фонд находится, которые могут проконсультировать наших пожилых, наших участников акции по любому вопросу».

"Активное поколение" - не просто акция, а возможность привлечь старшее поколение к спортивному образу жизни, который укрепляет здоровье и способствует долголетию. Невероятное жизнелюбие и желание узнавать что-то новое. У каждого здесь уже гордое звание - активист "золотого" возраста.


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