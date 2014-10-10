В Кирове проходит акция «Активное поколение»

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С 17 по 22 июля в сквере им. Степана Халтурина проходит акция "Активное поколение". Всевозможные мастер-классы, танцы и спортивные состязания. Почему так важно приобщать старшее поколение к активному образу жизни?«Активно жить - счастливым быть!» - здесь в этом уверены на 100%. Насыщенная спортивная, обучающая и развлекательная программа, открытые уроки, занятия по живописи, участие в мастер-классах, летний кинотеатр и это еще не все. На лицах - только искренние улыбки и желание научиться новому. Научиться и научить других.Людмила Михайловна приходит на мероприятие как по расписанию уже второй день подряд. Признается - попробовала уже практически все. Больше всего женщину заинтересовала компьютерная грамотность.Елена Лебедева приехала из Яранска. Более ста километров пути - и полный восторг. Женщина уверена, что такие мероприятия просто необходимы.Проводить хорошо время - приятно, а если это еще и приносит пользу, то приятнее вдвойне."Активное поколение" - не просто акция, а возможность привлечь старшее поколение к спортивному образу жизни, который укрепляет здоровье и способствует долголетию. Невероятное жизнелюбие и желание узнавать что-то новое. У каждого здесь уже гордое звание - активист "золотого" возраста.