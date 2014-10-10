В Кирове проходит акция «Активное поколение»
«Активно жить - счастливым быть!» - здесь в этом уверены на 100%. Насыщенная спортивная, обучающая и развлекательная программа, открытые уроки, занятия по живописи, участие в мастер-классах, летний кинотеатр и это еще не все. На лицах - только искренние улыбки и желание научиться новому. Научиться и научить других.
ОЛЬГА ШУЛЯТЬЕВА, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это задумка наша в рамках стратегии в интересах пожилых граждан, которая принята еще в 2016 году Правительством РФ. Так вот главная цель этой стратегии - это "Активное поколение", то есть дать возможность тем людям, которые выходят на пенсию не быть замкнутыми, не сидеть дома, а чтобы люди общались, находили новых друзей, с пользой проводили своё свободное время, то есть здесь, для них мы организуем совершенно разные площадки».
Людмила Михайловна приходит на мероприятие как по расписанию уже второй день подряд. Признается - попробовала уже практически все. Больше всего женщину заинтересовала компьютерная грамотность.
ЛЮДМИЛА ПЛЮСНИНА, УЧАСТНИЦА:
«Просто смотрю, люди занимаются, молодёжь занимается, тоже решила подтянуться. Помолодеть!».
Елена Лебедева приехала из Яранска. Более ста километров пути - и полный восторг. Женщина уверена, что такие мероприятия просто необходимы.
ЕЛЕНА ЛЕБЕДЕВА, УЧАСТНИЦА:
«А вот, натюрморт, я никогда в жизни не рисовала, а тут вот попробовала. С хорошим настроением».
Проводить хорошо время - приятно, а если это еще и приносит пользу, то приятнее вдвойне.
ОЛЬГА ШУЛЯТЬЕВА, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы хотели еще помимо того, что здесь различные мастер-классы организовать еще консультации, как организации социального обслуживания, учреждений соцобслуживания, как раз, в первую очередь, и центра занятости, здесь и пенсионный фонд находится, которые могут проконсультировать наших пожилых, наших участников акции по любому вопросу».
"Активное поколение" - не просто акция, а возможность привлечь старшее поколение к спортивному образу жизни, который укрепляет здоровье и способствует долголетию. Невероятное жизнелюбие и желание узнавать что-то новое. У каждого здесь уже гордое звание - активист "золотого" возраста.
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