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Международный слёт пройдёт в немецком городе Висбаден, столице федеральной земли Гессен до конца недели. Среди кировских участников - кадеты юридического полицейского колледжа и дети сотрудников противопожарной службы. Цель визита нашей делегации - обмен опытом по развитию волонтёрского движения в сфере пожарной безопасности. Слёт проходит на базе отдыха в курортном городке Кронберг. Но программе визита много поездок. Это знакомство с деятельностью добровольных и профессиональных пожарных частей, в том числе подразделения по охране самого крупного в Европе аэропорта Франкфурта-на-Майне, интересные мастер-классы и соревнования с немецкими ребятами, а также культурно-просветительская программа.

На открытие международного слёта поздравить немецкую и российскую команду юных пожарных приехали начальник управления пожарной охраны города Висбаден Харальд Мюллер, представители департамента пожарной безопасности земли Гессен, руководители движения юных пожарных из других федеральных земель.

В Германии стартовал международный слёт юных пожарных из Кирова и земли Гессен. Накануне немецкие коллеги оказали российской делегации тёплый приём в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Гостей встречали руководители организации юных пожарных города Висбаден.Добавим, что дружба между пожарными Кирова и Висбадена уже имеет большую историю. Немецкая делегация впервые приехала в наш город в 2015 году. Обмен опытом получился удачным, и слёты юных огнеборцев России и Германии стали проходить ежегодно.Роман Фоминых при содействии пресс-службы ГУ МЧС по Кировской области