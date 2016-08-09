В Германии стартовал международный слёт юных пожарных из Кирова и земли Гессен. Накануне немецкие коллеги оказали российской делегации тёплый приём в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Гостей встречали руководители организации юных пожарных города Висбаден.
Международный слёт пройдёт в немецком городе Висбаден, столице федеральной земли Гессен до конца недели. Среди кировских участников - кадеты юридического полицейского колледжа и дети сотрудников противопожарной службы. Цель визита нашей делегации - обмен опытом по развитию волонтёрского движения в сфере пожарной безопасности. Слёт проходит на базе отдыха в курортном городке Кронберг. Но программе визита много поездок. Это знакомство с деятельностью добровольных и профессиональных пожарных частей, в том числе подразделения по охране самого крупного в Европе аэропорта Франкфурта-на-Майне, интересные мастер-классы и соревнования с немецкими ребятами, а также культурно-просветительская программа.
На открытие международного слёта поздравить немецкую и российскую команду юных пожарных приехали начальник управления пожарной охраны города Висбаден Харальд Мюллер, представители департамента пожарной безопасности земли Гессен, руководители движения юных пожарных из других федеральных земель.
УВЭ ВАЛЬДЕСТЕЛЬ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА ОРГАНИЗАЦИИ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ Г. ВИСБАДЕН:
«Сейчас в наше время существует очень много конфликтов, из-за этого существует много предвзятых мнений, чтобы исключить это предвзятое отношение, можно организовать, благодаря вот этим слетам и обменам».
Добавим, что дружба между пожарными Кирова и Висбадена уже имеет большую историю. Немецкая делегация впервые приехала в наш город в 2015 году. Обмен опытом получился удачным, и слёты юных огнеборцев России и Германии стали проходить ежегодно.
Роман Фоминых при содействии пресс-службы ГУ МЧС по Кировской области
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