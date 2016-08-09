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В Германии стартовал международный слёт юных пожарных из Кирова и земли Гессен

Вчера, 20:05 | Просмотров: 80 | Автор: Роман Фоминых | Версия для печати
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В Германии стартовал международный слёт юных пожарных из Кирова и земли Гессен. Накануне немецкие коллеги оказали российской делегации тёплый приём в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Гостей встречали руководители организации юных пожарных города Висбаден.

Международный слёт пройдёт в немецком городе Висбаден, столице федеральной земли Гессен до конца недели. Среди кировских участников - кадеты юридического полицейского колледжа и дети сотрудников противопожарной службы. Цель визита нашей делегации - обмен опытом по развитию волонтёрского движения в сфере пожарной безопасности. Слёт проходит на базе отдыха в курортном городке Кронберг. Но программе визита много поездок. Это знакомство с деятельностью добровольных и профессиональных пожарных частей, в том числе подразделения по охране самого крупного в Европе аэропорта Франкфурта-на-Майне, интересные мастер-классы и соревнования с немецкими ребятами, а также культурно-просветительская программа.
 
 
На открытие международного слёта поздравить немецкую и российскую команду юных пожарных приехали начальник управления пожарной охраны города Висбаден Харальд Мюллер, представители департамента пожарной безопасности земли Гессен, руководители движения юных пожарных из других федеральных земель.
 
 
В Германии стартовал международный слёт юных пожарных из Кирова и земли ГессенУВЭ ВАЛЬДЕСТЕЛЬ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА ОРГАНИЗАЦИИ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ Г. ВИСБАДЕН:
«Сейчас в наше время существует очень много конфликтов, из-за этого существует много предвзятых мнений, чтобы исключить это предвзятое отношение, можно организовать, благодаря вот этим слетам и обменам».

Добавим, что дружба между пожарными Кирова и Висбадена уже имеет большую историю. Немецкая делегация впервые приехала в наш город в 2015 году. Обмен опытом получился удачным, и слёты юных огнеборцев России и Германии стали проходить ежегодно.

Роман Фоминых при содействии пресс-службы ГУ МЧС по Кировской области


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