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Совещание ассоциации советов муниципальных образований Кировской области

Сегодня, 10:30 | Просмотров: 104 | Автор: Светлана Вертелецкая | Версия для печати
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Подготовка школ, транспортное обслуживание и земельный контроль - эти вопросы сегодня обсуждались на совещании ассоциации советов муниципальных образований Кировской области.

Один из самых актуальных вопросов - подготовка школ. Мало сделать ремонт, важно выполнить предписания надзорных органов. На это выделяются субсидии.

Совещание ассоциации советов муниципальных образований Кировской областиЕЛЕНА ВОРОНКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Средства субсидий должны расходоваться строго на оплату работ, приобретение материалов, оборудования (холодильного, технологического, мебели, инвентаря, посуды), которые именно указаны в предписании».

Не менее обсуждаемый вопрос - передачи муниципальных образовательных организаций на уровень субъекта. Кировская область в числе 20-ти пилотных регионов, которые реализуют проекты по передаче школ в госсобственность. Сейчас в регионе - 47 опорных школ, и с 2019-го года еще 5 крупных школ в районах станут опорными. Кроме того, на областной уровень передадут 21-у малочисленную сельскую школу в Арбажском, Богородском, Тужинском и других районах. Статус структурного подразделения позволит сохранить их и получить дополнительные средства. Шла речь и о землепользовании.

Совещание ассоциации советов муниципальных образований Кировской областиДАРЬЯ ВОЗНЕСЕНСКАЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Уклоняются от регистрации землепользователи от оформления прав на землю, эксплуатация земельных участков, эксплуатация земельных участков осуществляется не в соответствии с разрешенным использованием, занижается кадастровая стоимость. Всё это приводит к снижению доходов бюджетов».

На совещании шла речь и о формировании бюджетов, и о транспортном обслуживании. Для борьбы с нелегальными перевозчиками посоветовали перенять опыт Кирова, где им нет доступа на автовокзал.

И главы районов и городских округов смогли принять участие в круглых столах по подготовке к отопительному сезону и переходу на новую систему обращения с бытовыми отходами.

Совещание ассоциации советов муниципальных образований Кировской областиЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА. ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ АСМО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы могли обсудить вопросы, которые актуальны в нашей деятельности, и задачи, которые ставят перед нами и губернатор, и Правительство Кировской области. Но и, конечно, что немаловажно, обменяться опытом, мнениями, потому что у каждого муниципального образования есть, наработана хорошая практика».

Добавим, что полезная практика выездных кустовых совещаний будет продолжена.


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