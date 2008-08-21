Совещание ассоциации советов муниципальных образований Кировской области
Один из самых актуальных вопросов - подготовка школ. Мало сделать ремонт, важно выполнить предписания надзорных органов. На это выделяются субсидии.
ЕЛЕНА ВОРОНКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Средства субсидий должны расходоваться строго на оплату работ, приобретение материалов, оборудования (холодильного, технологического, мебели, инвентаря, посуды), которые именно указаны в предписании».
Не менее обсуждаемый вопрос - передачи муниципальных образовательных организаций на уровень субъекта. Кировская область в числе 20-ти пилотных регионов, которые реализуют проекты по передаче школ в госсобственность. Сейчас в регионе - 47 опорных школ, и с 2019-го года еще 5 крупных школ в районах станут опорными. Кроме того, на областной уровень передадут 21-у малочисленную сельскую школу в Арбажском, Богородском, Тужинском и других районах. Статус структурного подразделения позволит сохранить их и получить дополнительные средства. Шла речь и о землепользовании.
ДАРЬЯ ВОЗНЕСЕНСКАЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Уклоняются от регистрации землепользователи от оформления прав на землю, эксплуатация земельных участков, эксплуатация земельных участков осуществляется не в соответствии с разрешенным использованием, занижается кадастровая стоимость. Всё это приводит к снижению доходов бюджетов».
На совещании шла речь и о формировании бюджетов, и о транспортном обслуживании. Для борьбы с нелегальными перевозчиками посоветовали перенять опыт Кирова, где им нет доступа на автовокзал.
И главы районов и городских округов смогли принять участие в круглых столах по подготовке к отопительному сезону и переходу на новую систему обращения с бытовыми отходами.
ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА. ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ АСМО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы могли обсудить вопросы, которые актуальны в нашей деятельности, и задачи, которые ставят перед нами и губернатор, и Правительство Кировской области. Но и, конечно, что немаловажно, обменяться опытом, мнениями, потому что у каждого муниципального образования есть, наработана хорошая практика».
Добавим, что полезная практика выездных кустовых совещаний будет продолжена.
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