Совещание ассоциации советов муниципальных образований Кировской области

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Подготовка школ, транспортное обслуживание и земельный контроль - эти вопросы сегодня обсуждались на совещании ассоциации советов муниципальных образований Кировской области.Один из самых актуальных вопросов - подготовка школ. Мало сделать ремонт, важно выполнить предписания надзорных органов. На это выделяются субсидии.Не менее обсуждаемый вопрос - передачи муниципальных образовательных организаций на уровень субъекта. Кировская область в числе 20-ти пилотных регионов, которые реализуют проекты по передаче школ в госсобственность. Сейчас в регионе - 47 опорных школ, и с 2019-го года еще 5 крупных школ в районах станут опорными. Кроме того, на областной уровень передадут 21-у малочисленную сельскую школу в Арбажском, Богородском, Тужинском и других районах. Статус структурного подразделения позволит сохранить их и получить дополнительные средства. Шла речь и о землепользовании.На совещании шла речь и о формировании бюджетов, и о транспортном обслуживании. Для борьбы с нелегальными перевозчиками посоветовали перенять опыт Кирова, где им нет доступа на автовокзал.И главы районов и городских округов смогли принять участие в круглых столах по подготовке к отопительному сезону и переходу на новую систему обращения с бытовыми отходами.Добавим, что полезная практика выездных кустовых совещаний будет продолжена.