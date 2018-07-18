Пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области
Начало формирования нового состава Общественной палаты было положено на июньском заседании ОЗС. Законодательное Собрание утверждает одну треть состава, рассматривая поступившие заявления от некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории нашей области. Документы о выдвижении кандидатов принимались до 10 июля. В установленные сроки поступило 40 заявлений. В ходе пленарного заседания депутаты проголосовали отдельно по каждой кандидатуре. В итоге в состав палаты были утверждены 16 человек.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Формирование Общественной Палаты еще не закончено. Вчера был издан указ губернатора о той части, которую он формирует. 16 человек. Мы сегодня свой список подтвердили. Теперь эти две части будут избирать третью. Это будет в конце августа в начале сентября».
Решали депутаты и внутренние кадровые вопросы. Председатель комитета по бюджету и налогам Владимир Бакин написал заявление об освобождении его от занимаемой государственной должности. Но при этом, принято решение, что он остается во главе бюджетный комитет на общественных началах.
ВАЛЕРИЙ БАСЮК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Знания, опыт, мобильность, безусловный авторитет Владимира Гавриловича позволят ему профессионально и качественно решать актуальные задачи, стоящие перед комитетом».
Еще одно изменение в работе Заксобрания. В перечень комитетов, руководители которых работают на постоянной профессиональной основе, включен комитет по социальным вопросам. После заседания в нем произошли перестановки. Сергей Гущин в связи с занятостью на посту руководителя крупного сельскохозпредприятия попросил коллег снять с него полномочия главы комитета. Его место займет Галина Буркова, кандидатуру которую поддержало большинство депутатов.
ГАЛИНА БУРКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Хотела бы выразить благодарность тем, кто сегодня предложил мою кандидатуру. И, конечно же, заверить всех избирателей, что я буду делать все от меня зависящее, чтобы решать вопросы в интересах тех, кто нас избрал».
Владимир Быков поздравил Галину Буркову с назначением и пожелал ей результативной работы.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Этот комитет становится очень важным. Надо его выделять в освобожденную структуру. Сегодня будет очень много вопросов. По здравоохранению, образованию, демографической ситуации. Комитет по социальным вопросам наоборот усилит эту работу. Потому что будет заниматься на постоянной основе».
В ходе пленарного заседания депутаты одобрили выделение средств из областного бюджета на выплаты с 1 сентября текущего года государственных академических и социальных стипендий студентам-очникам, получающим среднее профобразование. А также, поддержали включение в перечень видов предпринимательства, использующих патентную систему налогообложения, животноводства и растениеводства. Следующее пленарное заседание регионального парламента пройдет 20 сентября.
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