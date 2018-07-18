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Сегодня прошло пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области. В повестке значился ряд важных вопросов. Одним из них стало утверждение членов нового состава региональной Общественной палаты.Начало формирования нового состава Общественной палаты было положено на июньском заседании ОЗС. Законодательное Собрание утверждает одну треть состава, рассматривая поступившие заявления от некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории нашей области. Документы о выдвижении кандидатов принимались до 10 июля. В установленные сроки поступило 40 заявлений. В ходе пленарного заседания депутаты проголосовали отдельно по каждой кандидатуре. В итоге в состав палаты были утверждены 16 человек.Решали депутаты и внутренние кадровые вопросы. Председатель комитета по бюджету и налогам Владимир Бакин написал заявление об освобождении его от занимаемой государственной должности. Но при этом, принято решение, что он остается во главе бюджетный комитет на общественных началах.Еще одно изменение в работе Заксобрания. В перечень комитетов, руководители которых работают на постоянной профессиональной основе, включен комитет по социальным вопросам. После заседания в нем произошли перестановки. Сергей Гущин в связи с занятостью на посту руководителя крупного сельскохозпредприятия попросил коллег снять с него полномочия главы комитета. Его место займет Галина Буркова, кандидатуру которую поддержало большинство депутатов.Владимир Быков поздравил Галину Буркову с назначением и пожелал ей результативной работы.В ходе пленарного заседания депутаты одобрили выделение средств из областного бюджета на выплаты с 1 сентября текущего года государственных академических и социальных стипендий студентам-очникам, получающим среднее профобразование. А также, поддержали включение в перечень видов предпринимательства, использующих патентную систему налогообложения, животноводства и растениеводства. Следующее пленарное заседание регионального парламента пройдет 20 сентября.