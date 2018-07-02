Кировчане приняли участие во второй смене оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец».

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Лагерь «Гвардеец» - уникальный военно-патриотический проект, организованный по инициативе Михаила Бабича и при активном содействии Министерства обороны Российской Федерации, ДОСААФ России, правительств Пензенской и Нижегородской областей.

Вторая смена лагеря «Гвардеец» длилась 18 дней.

За это время прошли военную и спортивную подготовку 360 школьников из всех регионов ПФО. Часть из них - это подростки, которые оказались в трудной жизненной ситуации, ребята, которые воспитываются в многодетных семьях, дети военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, а также воспитанники шести окружных кадетских корпусов.

Юные патриоты жили в казармах, знакомились с современными системами вооружения, боевой техникой, средствами связи и маскировки. Участники лагеря во время полевых выходов и военно-тактических игр смогли попробовать себя в роли саперов, разведчиков и снайперов.

На торжественной церемонии закрытия юноши продемонстрировали навыки рукопашного боя, строевой подготовки, навыки владения огнестрельным и холодным оружием.

Здесь же подростки принесли первую в своей жизни присягу, вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармии» и стали представителями юнармейского движения в регионах.

По итогам второй смены лагеря «Гвардеец-1» Кировская область не стала призером спортивных соревнований, но показала хорошие результаты в соревнованиях по метанию гранат и стрельбе из пневматической винтовки.