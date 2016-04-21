Роспотребнадзор проверит жалобы кировчан на шум от аэротрубы.

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В Единую дежурно-диспетчерскую службу и теруправление Первомайского района г. Кирова поступило множество жалоб от жителей Набережной Грина и Дымково.

Горожане высказывают недовольство сильным шумом в районе пляжа. Оказалось, что его производит новый аттракцион в виде аэродинамической трубы, который установили на частной территории рядом с пляжем.

Выяснилось, что владелец аттракциона не обязан получать в муниципалитете разрешение на его установку.

Представители теруправления направили запрос в Роспотребнадзор о проведении контрольных замеров уровня шума. Если он будет превышен, собственнику аттракциона направят предписание.

За превышение допустимого уровня шума при работе оборудования предусмотрена административная ответственность. Кроме того, нарушением является шум и громкие звуки, препятствующие полноценному отдыху граждан, в период с 22 до 6 часов.