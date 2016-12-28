ГИБДД провело акцию "Безопасное обращение с самокатом"

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Летние каникулы в разгаре, и ГИБДД проводит акцию "Безопасное обращение с самокатом". Ребятам вручают световозвращающие значки и напоминают правила дорожного движения.В руках - верный двухколёсный конь и что еще нужно для счастья. Дошколята еще только знакомятся с основами правил дорожного движения. Как безопасно управлять велосипедом и самокатом - в игровой форме все запоминается быстрее и интереснее.В обязательном порядке и велосипедисту, и катающемуся на роликах или самокате нужна специальная экипировка.Под руководством автоинспекторов ребята научились надевать защиту и повторили правила безопасности.Автоинспекторы напоминают детям, как нужно вести себя на улице, чтобы избежать неприятных сюрпризов и какие опасности могут подстерегать на проезжей части.Мероприятие прошло в веселой и увлекательной форме, ребята получили хорошее настроение, а главное, закрепили знания по Правилам дорожного движения.