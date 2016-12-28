ГИБДД провело акцию "Безопасное обращение с самокатом"
В руках - верный двухколёсный конь и что еще нужно для счастья. Дошколята еще только знакомятся с основами правил дорожного движения. Как безопасно управлять велосипедом и самокатом - в игровой форме все запоминается быстрее и интереснее.
НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА, ИНСПЕКТОР ПРОПАГАНДЫ ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Сегодня с родительским активом провели практическое занятие с велосипедами и самокатами. Детям рассказали, как правильно кататься на велосипеде, где нужно кататься на велосипеде, познакомили их со средствами защиты, что обязательно должно быть у велосипедистов и тех, кто катается на самокатах и роликах».
В обязательном порядке и велосипедисту, и катающемуся на роликах или самокате нужна специальная экипировка.
АЛЕКСАНДРА ЕНДОВИЦКАЯ:
- Подлокотники, шлем, наколенники.
- Для чего это нужно?
- Ну, чтоб не разбиться.
Под руководством автоинспекторов ребята научились надевать защиту и повторили правила безопасности.
АЛЕКСАНДРА АКУЛОВА:
«На зеленый цвет можно переходить, на красный нельзя. Смотреть направо, налево. Сначала налево, потом направо».
Автоинспекторы напоминают детям, как нужно вести себя на улице, чтобы избежать неприятных сюрпризов и какие опасности могут подстерегать на проезжей части.
НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА, ИНСПЕКТОР ПРОПАГАНДЫ ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Чтобы дети уже с дошкольного возраста знали, как правильно вести себя на дороге, как нужно правильно переходить, в том числе и на велосипедах. Чтобы дети знали, что катание на велосипеде вблизи проезжей части, как и игры вблизи проезжей части - это небезопасно».
Мероприятие прошло в веселой и увлекательной форме, ребята получили хорошее настроение, а главное, закрепили знания по Правилам дорожного движения.
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