Свалка на земельном участке в Нововятском районе

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В Россельхознадзор поступают жалобы на захламление земельного участка в Нововятском районе.Земельный участок принадлежит юридическому лицу и используется не по целевому назначению. Согласно Земельному Кодексу эта земля предназначена для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений и иных целей. Но на деле всё обстоит совсем иначе - груда песка, куски бетона, шины и иной мусор различного происхождения. Всем этим заинтересовались Россельхознадзор и прокуратура.По итогам рассмотрения дела юридическое лицо и гражданин привлечены к административной ответственности, назначен штраф в размере 400 000 и 20 000 рублей соответственно. Также было выдано предписание об устранении нарушения до 1 октября, если условия не будут выполнены - то дело будет передано в суд.