Свалка на земельном участке в Нововятском районе
СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА:
«Я тут хожу раза два в неделю, так это всё больше и больше. Вчера вот вечером шла, смотрю - всё больше, и больше, и больше. Тут вот в мае-месяце был какой-то церковный праздник, посмотрите - и венки валяются, и старые памятники, и строительный мусор откуда-то наложен. От этого вот не было, один картон был».
Земельный участок принадлежит юридическому лицу и используется не по целевому назначению. Согласно Земельному Кодексу эта земля предназначена для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений и иных целей. Но на деле всё обстоит совсем иначе - груда песка, куски бетона, шины и иной мусор различного происхождения. Всем этим заинтересовались Россельхознадзор и прокуратура.
ИРИНА ВЕТОШКИНА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА:
«Было выявлено зарастание земельного участка, а также перекрытие плодородного слоя почвы на площади 0.17 гектар. В отношении юридического лица у нас составлен протокол об административном правонарушении, также был выявлен гражданин, который на своем КАМАЗе выгружал бытовой мусор на данный земельный участок, также в отношении него составлен протокол».
По итогам рассмотрения дела юридическое лицо и гражданин привлечены к административной ответственности, назначен штраф в размере 400 000 и 20 000 рублей соответственно. Также было выдано предписание об устранении нарушения до 1 октября, если условия не будут выполнены - то дело будет передано в суд.
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20.08.2015