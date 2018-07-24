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Новости / Общество

Cвалка автомобильных покрышек в районе Биохимзавода

Вчера, 10:26 | Просмотров: 108 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Активисты Общероссийского Народного Фронта обнаружили в городской черте несколько свалок автомобильных покрышек. Какой штраф грозит нарушителям и чем вредны такие отходы для природы и человека?

В районе Биохимзавода неподалёку друг от друга в три разные кучи свалены автомобильные покрышки. Про свалки активисты узнали через интерактивную карту на сайте ОНФ. Отслужившие свой век резиновые изделия относятся к отходам 4 класса опасности. Они разлагаются больше 150 лет, отравляя почву и грунтовые воды диоксинами, хромом, мышьяком, кадмием и другими вредными веществами. Их нужно утилизировать особым, безопасным для природы способом.

- Это ужасно, от них идет испарение, плохо, что мусорят так!

Все свалки свежие и довольно компактные - видно, что мусор сюда привезли недавно, на трех грузовиках. Это покрышки легковых автомобилей, возможно, из шиномонтажа. Активисты ОНФ знают и умеют бороться с подобными нарушениями закона.

Cвалка автомобильных покрышек в районе БиохимзаводаДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЭКСПЕРТ ПРОЕКТА ОНФ "ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА":
«По свалкам было у нас за 2 года и более 600 заявлений и около половины удалось ликвидировать силами муниципалитета и волонтеров».

Организация таких свалок грозит юрлицу штрафом в размере до 250 тысяч рублей и приостановлением деятельности на 90 суток. В ОНФ планируют обратиться в территориальное управление по Октябрьскому району, чтобы кучи старой резины были убраны. Если чиновники не отреагируют, активисты обратятся в прокуратуру.


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