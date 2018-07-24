Cвалка автомобильных покрышек в районе Биохимзавода

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Активисты Общероссийского Народного Фронта обнаружили в городской черте несколько свалок автомобильных покрышек. Какой штраф грозит нарушителям и чем вредны такие отходы для природы и человека?В районе Биохимзавода неподалёку друг от друга в три разные кучи свалены автомобильные покрышки. Про свалки активисты узнали через интерактивную карту на сайте ОНФ. Отслужившие свой век резиновые изделия относятся к отходам 4 класса опасности. Они разлагаются больше 150 лет, отравляя почву и грунтовые воды диоксинами, хромом, мышьяком, кадмием и другими вредными веществами. Их нужно утилизировать особым, безопасным для природы способом.Все свалки свежие и довольно компактные - видно, что мусор сюда привезли недавно, на трех грузовиках. Это покрышки легковых автомобилей, возможно, из шиномонтажа. Активисты ОНФ знают и умеют бороться с подобными нарушениями закона.Организация таких свалок грозит юрлицу штрафом в размере до 250 тысяч рублей и приостановлением деятельности на 90 суток. В ОНФ планируют обратиться в территориальное управление по Октябрьскому району, чтобы кучи старой резины были убраны. Если чиновники не отреагируют, активисты обратятся в прокуратуру.