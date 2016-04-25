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Новости / Общество

Координационное совещание ГФИ

Вчера, 14:57 | Просмотров: 111 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Вопросы введения аппаратно-программного комплекса "Безопасные дороги" и приведение улично-дорожной сети региона в нормативное состояние обсуждались сегодня на координационном совещании у Главного федерального инспектора.

Сегодня в регионах идет работа по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". В Кировской области создан эффективно действующий правоохранительный сегмент комплекса, который позволяет решать вопросы в обеспечении безопасности на автомобильных дорогах и в местах массового пребывания граждан.

Координационное совещание ГФИ ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«В сравнении с прошлым годом решен вопрос с изданием нормативно-правового акта, который определяет ответственный орган за внедрение и развитие АПК - это распоряжение правительства. Кроме того, в ряде муниципальных образований до сих пор, к сожалению, не приняты требуемые организационно-правовые акты по внедрению, развитию и эксплуатации АПК».

На сегодняшний день правоохранительный сегмент "Безопасный город" представляет собой 35-ть объектовых площадок в областном центре и пять на территории Омутнинска. Аналогичные локальные решения АПК "Безопасный город" реализованы еще в 16-ти муниципальных образованиях, сигнал с которых передается в подразделения МВД.

Координационное совещание ГФИ ЮРИЙ ПАЛЮХ, МИНИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Обращу внимание, что транспортная сеть АПК "Безопасный город" на данный момент представляет собой уже более 80 км волоконно-оптических линий связи по городу Кирову. В рамках реализации сети необходимо еще более 15 км волоконно-оптических линий связи».

Также участники совещания обсудили вопрос о принимаемых мерах по приведению улично-дорожной сети региона в нормативное состояние. За последнее время возросло количество ДТП из-за неудовлетворительных дорожных условий. Повышение безопасности дорожного движения и ликвидация очагов аварийности вблизи учебных заведений является одним из ключевых вопросов.


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