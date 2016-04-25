Координационное совещание ГФИ

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Вопросы введения аппаратно-программного комплекса "Безопасные дороги" и приведение улично-дорожной сети региона в нормативное состояние обсуждались сегодня на координационном совещании у Главного федерального инспектора.Сегодня в регионах идет работа по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". В Кировской области создан эффективно действующий правоохранительный сегмент комплекса, который позволяет решать вопросы в обеспечении безопасности на автомобильных дорогах и в местах массового пребывания граждан.На сегодняшний день правоохранительный сегмент "Безопасный город" представляет собой 35-ть объектовых площадок в областном центре и пять на территории Омутнинска. Аналогичные локальные решения АПК "Безопасный город" реализованы еще в 16-ти муниципальных образованиях, сигнал с которых передается в подразделения МВД.Также участники совещания обсудили вопрос о принимаемых мерах по приведению улично-дорожной сети региона в нормативное состояние. За последнее время возросло количество ДТП из-за неудовлетворительных дорожных условий. Повышение безопасности дорожного движения и ликвидация очагов аварийности вблизи учебных заведений является одним из ключевых вопросов.