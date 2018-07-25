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В Кирове проходит «Неделя здорового образа жизни»

Сегодня, 07:48 | Просмотров: 154 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кирове проходит «Неделя здорового образа жизни». Все желающие могут побывать на спортивных мастер-классах, увидеть показательные выступления, встретиться со «звездами» вятского спорта. Также на Театральной площади можно выполнить нормативы комплекса ГТО в тестовом режиме.

- Хоп-хоп, выше руки, молодцы.

Всю неделю с 10 утра всех гостей на главной площади областного центра ждет утренняя зарядка. В течение всего дня - эстафеты и подвижные игры от хоккеистов и футболистов, разминка на велостанках, игры в волейбол и настольный теннис, показательные выступления.

В Кирове проходит «Неделя здорового образа жизни»НАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Вчера прошло мероприятие 1-й спортивной школы и 4-й, сегодня у нас спортивный лыжный комплекс "Перекоп", то есть, каждый день представляются различные виды спорта, и не только в плане презентационном, но и есть возможность принять участие в мастер-классах, попробовать себя в видах спорта, посмотреть и, возможно, определиться, каким видом спорта захочется заниматься».

Кроме того, каждый день будут проходить встречи со "звездами вятского спорта". Кировчане смогут пообщаться с именитыми спортсменами, узнать о пути, который они преодолели к достижению вершин. И все желающие любого возраста могут выполнить испытания комплекса ГТО, чтобы оценить свой уровень физической подготовки.

В Кирове проходит «Неделя здорового образа жизни»АРТЕМ МУРИКОВ, СУДЬЯ-СТАЖЕР ВФСК ГТО:
«Приходят люди, сначала заполняют бланк, затем подходят к каждой спортивной станции, например, у меня это турник, я им все показываю, рассказываю, как правильно все выполнять, и норматив для их возраста, затем они выполняют, я фиксирую их ошибки, либо правильное выполнение, записываю это все в бланк, и они отправляются дальше, на другую спортивную станцию».

В Кирове проходит «Неделя здорового образа жизни»ЛЮБОВЬ ЗОНОВА, СУДЬЯ ВФСК ГТО:
«В ГТО существуют обязательные нормативы - упражнения на гибкость, силу - подтягивание или отжимание, на скорость - бег на короткую дистанцию, и на выносливость - бег на длинную дистанцию, это обязательные виды, все остальные являются видами по выбору - стрельба, лыжи, плавание, то есть, чему можно научиться и попробовать себя».

В первый день на площадке ГТО побывало около ста человек. Большая часть - дошкольники, которые гуляли с родителями.

НАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Основной возраст - 6-7 лет, будущие первоклассники, эти дети в сентябре пойдут в школу, столкнуться с тем, что этот комплекс реализуется, когда человек неподготовлен, он пугается, поэтому вчера объясняли, рассказывали, и дети с очень большим удовольствием выполняли испытания, причем, уровень подготовки тех детей, которые были вчера, достаточно серьезный, серебряный знак по тем видам испытаний, которые сегодня представлены, практически у всех».

В выходные на Театральной площади пройдут соревнования по стритболу, «Веселые старты» для всей семьи, мастер-классы по художественной гимнастике, боевым искусствам и катанию на скейтборде. Для всех желающих состоятся занятия по йоге и силовой гимнастике. И в течение всей Недели здорового образа жизни будет работать площадка по выполнению нормативов комплекса ГТО в тестовом режиме.


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