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В Кирове проходит «Неделя здорового образа жизни». Все желающие могут побывать на спортивных мастер-классах, увидеть показательные выступления, встретиться со «звездами» вятского спорта. Также на Театральной площади можно выполнить нормативы комплекса ГТО в тестовом режиме.Всю неделю с 10 утра всех гостей на главной площади областного центра ждет утренняя зарядка. В течение всего дня - эстафеты и подвижные игры от хоккеистов и футболистов, разминка на велостанках, игры в волейбол и настольный теннис, показательные выступления.Кроме того, каждый день будут проходить встречи со "звездами вятского спорта". Кировчане смогут пообщаться с именитыми спортсменами, узнать о пути, который они преодолели к достижению вершин. И все желающие любого возраста могут выполнить испытания комплекса ГТО, чтобы оценить свой уровень физической подготовки.В первый день на площадке ГТО побывало около ста человек. Большая часть - дошкольники, которые гуляли с родителями.В выходные на Театральной площади пройдут соревнования по стритболу, «Веселые старты» для всей семьи, мастер-классы по художественной гимнастике, боевым искусствам и катанию на скейтборде. Для всех желающих состоятся занятия по йоге и силовой гимнастике. И в течение всей Недели здорового образа жизни будет работать площадка по выполнению нормативов комплекса ГТО в тестовом режиме.