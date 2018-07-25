Заседание Кировской городской думы

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«Сумму нужно увеличить до 2 миллионов на один избирательный округ. Это решение было закреплено в протоколе комиссии и вынесено на обсуждение депутатов Кировской городской думы. Сумма, о которой идёт речь, представляет 36 миллионов рублей».

«Деньги вложили федеральный бюджет, муниципальный бюджет и местные жители. Софинансирование предполагает от 0 до 15%».

«Сделали решение на общем собрании нашего дома, честно говоря, не верилось. Наш дом был в самом конце списка. Работы сделаны на 4 с плюсом».

Сегодня на заседании Кировской городской думы депутаты проголосовали за ряд важных вопросов. Так, например, был поднят вопрос об увеличении суммы, которая используются для исполнения наказов избирателей.Каждый депутат Кировской городской Думы старается выполнить наказы избирателей. Как правило, просят заняться благоустройством придомовых и общественных территорий. Но денег на выполнение этих просьб не всегда хватает. Дело в том, что с 2011 года бюджетное финансирование на выполнение наказов не повышалось. В постоянной комиссии по бюджету и финансам при Гордуме задумались о решении вопроса, с учетом инфляции.Гордума в целом поддержала инициативу депутатов, проголосовав за увеличение средств. Увидеть, во что вкладываются эти средства можно сегодня, например на улице Чапаева, 8"а" где благодаря программе формирования комфортной городской среды двор просто преобразился.Здесь полностью отсутствовала нормальная дорога, кругом были лужи и ямы. По программе удалось заасфальтировать довольно большую территорию, которой теперь пользуются не только в девятиэтажке, но и жители соседних хрущевок; заново сделана пешеходная дорожка к детскому саду, удалось установить новую горку на детской площадке.Добавим, что с тех пор как город возглавила Елена Ковалёва, было сделано немало именно в сфере городского благоустройства, Киров стал ухоженнее и красивее. Кроме того, как никогда активно заработала контрольно-счетная палата города, которая выявила немало грубых нарушений в деятельности отдельных муниципальных предприятий. Появились новые постоянные комиссии по ЖКХ, строительству, и экологии. Теперь самые животрепещущие темы и проблемы города обсуждаются открыто и публично с участием не только депутатов, но и СМИ, и общественных активистов.