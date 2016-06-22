Заседание правительства Кировской области

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О развитии системы особо охраняемых природных территорий и Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах шла речь накануне на заседании правительства области.Учитывая значимость особо охраняемых природных территорий для сохранения экологического баланса, этому вопросу уделяется особое внимание как федеральном, так и на региональном уровне. Система особо охраняемых территорий региона представлена 99-ю территориями различных категорий и видов. К федеральному значению относится заповедник "Нургуш", а в перспективе должна появиться еще одна федеральная территория, речь о которой идет на протяжении последних 20 лет.В результате площадь ООПТ увеличится втрое, позволит привлечь дополнительные средства на содержание и охрану, а также на создание необходимой инфраструктуры и послужит новой основой для регулируемого туризма и отдыха. Еще один вопрос, который обсудили на заседании, касался организации работы в государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Она позволяет физическим и юридическим лицам получить информацию о своих обязательствах перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по принципу «единого окна». С февраля этого года координатором этой работы на территории Кировской области определено региональное министерство информационных технологий и связи. Упорядочивание работы в ГИС ГМП позволит повысить эффективность бюджетной политики, а также упростить оплату госпошлины получателям государственных услуг.Организация работы в ГИС ГМП является приоритетным проектом и находится на особом контроле у губернатора Кировской области Игоря Васильева.