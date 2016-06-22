ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

26 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.0836
EURO: 73.7510
Погода в городе Кирове:
днём:  +29...+31°C
вечером:  +22...+24°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Заседание правительства Кировской области

Сегодня, 10:29 | Просмотров: 108 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
О развитии системы особо охраняемых природных территорий и Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах шла речь накануне на заседании правительства области.

Учитывая значимость особо охраняемых природных территорий для сохранения экологического баланса, этому вопросу уделяется особое внимание как федеральном, так и на региональном уровне. Система особо охраняемых территорий региона представлена 99-ю территориями различных категорий и видов. К федеральному значению относится заповедник "Нургуш", а в перспективе должна появиться еще одна федеральная территория, речь о которой идет на протяжении последних 20 лет.

Заседание правительства Кировской области АЛЛА АЛБЕГОВА, МИНИСТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Речь идет о создании национального парка "Вятка". В состав планируется включить три кластерных участка: Немдинский, Атарский и Котельничский. Это уникальные во многих отношениях территории, которые необходимо не только охранять, но и развивать».
 
В результате площадь ООПТ увеличится втрое, позволит привлечь дополнительные средства на содержание и охрану, а также на создание необходимой инфраструктуры и послужит новой основой для регулируемого туризма и отдыха. Еще один вопрос, который обсудили на заседании, касался организации работы в государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Она позволяет физическим и юридическим лицам получить информацию о своих обязательствах перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по принципу «единого окна». С февраля этого года координатором этой работы на территории Кировской области определено региональное министерство информационных технологий и связи. Упорядочивание работы в ГИС ГМП позволит повысить эффективность бюджетной политики, а также упростить оплату госпошлины получателям государственных услуг.

Заседание правительства Кировской области ЮРИЙ ПАЛЮХ, МИНИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Назначение основное ГИС ГМП это учет начислений, таких как штрафы, пошлины, налоги, муниципальные и госуслуги, пени, учет фактов оплаты».

Организация работы в ГИС ГМП является приоритетным проектом и находится на особом контроле у губернатора Кировской области Игоря Васильева.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Мошенники под предлогом "компенсации" выманили у жительницы Даровского района 1 млн 820 тысяч рублей.

11:21 26.07.2018


Мошенники под предлогом "компенсации" выманили у жительницы Даровского района 1 млн 820 тысяч рублей.

27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

11:03 26.07.2018


27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

В центре Кирова загорелся четырехэтажный дом.

10:22 26.07.2018


В центре Кирова загорелся четырехэтажный дом.

Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

10:12 26.07.2018


Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

ХК «Родина» намерен принять участие в чемпинате России.

10:00 26.07.2018


ХК «Родина» намерен принять участие в чемпинате России.

В Кировской области 136 семей получают ежемесячные выплаты из материнского капитала.

17:33 25.07.2018


В Кировской области 136 семей получают ежемесячные выплаты из материнского капитала.

В Кирове отремонтируют 20 участков тротуарной сети.

17:30 25.07.2018


В Кирове отремонтируют 20 участков тротуарной сети.

Все новости

Вести. Кировская область

Рооссельхознадзор провел рейд по точкам незаконной торговли арбузами

11:00 26.07.2018


Рооссельхознадзор провел рейд по точкам незаконной торговли арбузами

Благоустройство цветников и клумб в Кирове

10:57 26.07.2018


Благоустройство цветников и клумб в Кирове

В Опаринском районе ожидают продолжения строительства автодороги Опарино-Альмеж

10:32 26.07.2018


В Опаринском районе ожидают продолжения строительства автодороги Опарино-Альмеж

Заседание правительства Кировской области

10:29 26.07.2018


Заседание правительства Кировской области

Выставка к 80-летию Татьяны Воиновой

17:50 25.07.2018


Выставка к 80-летию Татьяны Воиновой

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кировской области введён режим особой охраны заказников

22.06.2016


В Кировской области введён режим особой охраны заказников

В Кировской области пройдёт Единый экологический урок

12.04.2017


В Кировской области пройдёт Единый экологический урок

В Кировской области проверят экологическое состояние 30 памятников природы.

01.03.2016


В Кировской области проверят экологическое состояние 30 памятников природы.

В регионе реализуется целая система мероприятий по эко-просвещению

16.10.2017


В регионе реализуется целая система мероприятий по эко-просвещению

В Котельничском районе появится особая природная территория «Реликтовые шары».

24.09.2015


В Котельничском районе появится особая природная территория «Реликтовые шары».

Защитить Атарскую Луку

31.08.2017


Защитить Атарскую Луку

Популярные новости

Майор полиции спас тонувших в реке женщину с ребенком.

16.07.2018


Майор полиции спас тонувших в реке женщину с ребенком.

В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

25.07.2018


В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

18.07.2018


Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

В Кирово-Чепецке молодой человек упал с четвертого этажа.

18.07.2018


В Кирово-Чепецке молодой человек упал с четвертого этажа.

Жители поселка Опарино жалуются на бытовые проблемы

20.07.2018


Жители поселка Опарино жалуются на бытовые проблемы

В Пижанке благоустройство пруда обернулось большой проблемой для жителей

18.07.2018


В Пижанке благоустройство пруда обернулось большой проблемой для жителей

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх