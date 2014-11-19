В Опаринском районе ожидают продолжения строительства автодороги Опарино-Альмеж
Фельдшер из Заринской амбулатории приехала в центральную районную больницу за лекарствами. В солнечную погоду дорога подсыхает, но все равно занимает много времени. Самый проблемный участок в районе - между поселками Маромица и Заря.
СЕРГЕЙ СУСЛОВ, ВОДИТЕЛЬ ОПАРИНСКОЙ ЦРБ:
«Невозможно ездить, когда дожди пройдут, вообще нету дороги, получается, так вот и ездим, по два, по три часа едем».
Эти дороги строилась в начале 80-х, как лесовозные, без соблюдения требований, которые предъявляются к дорогам общего пользования. Срок эксплуатации - 7-8 лет, а по нагрузкам они были рассчитаны на вес до четырех тонн.
ЕЛЕНА ТРЕТЬЯКОВА, И.О. СТАРШЕГО ФЕЛЬДШЕРА ОПАРИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ:
«Больных, носилочных особенно, вывозить сложно, никакие фиксирующие устройства не спасают, приходится просто-напросто удерживать весом своего тела».
Практически все дороги в Опаринском районе - с колейным покрытием из железобетонных плит и грунтовой резервной частью. Участок от Маромицы до Зари забирает львиную долю средств, выделяемых на содержание всему району. Каждый год здесь укладывают по 600-700 метров новых плит.
АНДРЕЙ МАКАРОВ, ГЛАВА ОПАРИНСКОГО РАЙОНА:
«Делаем также такие виды работ - выравнивание плит и замену совсем уже разбитых на б/у плиты, по сути дела, мы ее латаем, резервная часть там - это глина, грейдируем в сухое время, а если начинается сезон дождей, это проблематично».
Многие проблемы решило бы возобновление работ на автодороге Опарино - Альмеж, строительство которой было заморожено в 2015-м.
Тогда весь транзитный транспорт пошел бы по новому участку, что позволило бы также вдвое сократить расстояние. Ранее продолжить строительство планировалось в 2017-м, однако, федеральные средства предоставлены не были.
АНДРЕЙ МАКАРОВ, ГЛАВА ОПАРИНСКОГО РАЙОНА:
«Данная автодорога при сдаче в эксплуатацию позволила бы разгрузить дорогу Маромица-Заря, и решить проблемы не только северной части Опаринского района, но и двух соседних - Подосиновского и Лузского».
Сейчас сроки ориентировочно перенесли на 2019 год.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
19.11.2014