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Трудности наземного сообщения. В Опаринском районе ожидают продолжения строительства автодороги Опарино-Альмеж.Фельдшер из Заринской амбулатории приехала в центральную районную больницу за лекарствами. В солнечную погоду дорога подсыхает, но все равно занимает много времени. Самый проблемный участок в районе - между поселками Маромица и Заря.Эти дороги строилась в начале 80-х, как лесовозные, без соблюдения требований, которые предъявляются к дорогам общего пользования. Срок эксплуатации - 7-8 лет, а по нагрузкам они были рассчитаны на вес до четырех тонн.Практически все дороги в Опаринском районе - с колейным покрытием из железобетонных плит и грунтовой резервной частью. Участок от Маромицы до Зари забирает львиную долю средств, выделяемых на содержание всему району. Каждый год здесь укладывают по 600-700 метров новых плит.Многие проблемы решило бы возобновление работ на автодороге Опарино - Альмеж, строительство которой было заморожено в 2015-м.Тогда весь транзитный транспорт пошел бы по новому участку, что позволило бы также вдвое сократить расстояние. Ранее продолжить строительство планировалось в 2017-м, однако, федеральные средства предоставлены не были.Сейчас сроки ориентировочно перенесли на 2019 год.