Благоустройство цветников и клумб в Кирове

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Сорняки - убрать, цветы - полить. Сегодня кировчане могут наблюдать, как рабочие ухаживают за городскими цветниками.Посадка, прополка и полив - без этого цветник не будет радовать. Бархатцы и петунии поникнут под жарким солнцем, спрячутся в тени сорняков.А поливают городские клумбы не реже раза в неделю. Только в Октябрьском районе цветники занимают площадь 631 квадратный метр. Сегодня кировчане могут наблюдать, как облагораживают 6 цветников в парке Победы. Свою долю вносят и кировчане - в районе проводится конкурс "Семейная клумба" - на лучшую декоративную поделку для цветника.Конкурс продлится до 1 сентября, победителей ждут подарки.