ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

26 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.0836
EURO: 73.7510
Погода в городе Кирове:
днём:  +29...+31°C
вечером:  +22...+24°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Благоустройство цветников и клумб в Кирове

Сегодня, 10:57 | Просмотров: 62 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сорняки - убрать, цветы - полить. Сегодня кировчане могут наблюдать, как рабочие ухаживают за городскими цветниками.

Посадка, прополка и полив - без этого цветник не будет радовать. Бархатцы и петунии поникнут под жарким солнцем, спрячутся в тени сорняков.

Благоустройство цветников и клумб в КировеЭДУАРД НАДЕЕВ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:
«Прополка у нас проводится не реже двух раз в месяц».

А поливают городские клумбы не реже раза в неделю. Только в Октябрьском районе цветники занимают площадь 631 квадратный метр. Сегодня кировчане могут наблюдать, как облагораживают 6 цветников в парке Победы. Свою долю вносят и кировчане - в районе проводится конкурс "Семейная клумба" - на лучшую декоративную поделку для цветника.

Благоустройство цветников и клумб в КировеАННА ТАРАСОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:
«Направлен конкурс на то, чтобы у нас клумбы были более благоустроенными, чтобы в каждой клумбе появилась какая-то изюминка, помимо цветочных насаждений, и хочется, конечно, чтобы вся семья приняла в этом участие - и папа, и мама, что-то такое придумали, сотворили».

Конкурс продлится до 1 сентября, победителей ждут подарки.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Мошенники под предлогом "компенсации" выманили у жительницы Даровского района 1 млн 820 тысяч рублей.

11:21 26.07.2018


Мошенники под предлогом "компенсации" выманили у жительницы Даровского района 1 млн 820 тысяч рублей.

27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

11:03 26.07.2018


27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

В центре Кирова загорелся четырехэтажный дом.

10:22 26.07.2018


В центре Кирова загорелся четырехэтажный дом.

Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

10:12 26.07.2018


Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

ХК «Родина» намерен принять участие в чемпинате России.

10:00 26.07.2018


ХК «Родина» намерен принять участие в чемпинате России.

В Кировской области 136 семей получают ежемесячные выплаты из материнского капитала.

17:33 25.07.2018


В Кировской области 136 семей получают ежемесячные выплаты из материнского капитала.

В Кирове отремонтируют 20 участков тротуарной сети.

17:30 25.07.2018


В Кирове отремонтируют 20 участков тротуарной сети.

Все новости

Вести. Кировская область

Рооссельхознадзор провел рейд по точкам незаконной торговли арбузами

11:00 26.07.2018


Рооссельхознадзор провел рейд по точкам незаконной торговли арбузами

Благоустройство цветников и клумб в Кирове

10:57 26.07.2018


Благоустройство цветников и клумб в Кирове

В Опаринском районе ожидают продолжения строительства автодороги Опарино-Альмеж

10:32 26.07.2018


В Опаринском районе ожидают продолжения строительства автодороги Опарино-Альмеж

Заседание правительства Кировской области

10:29 26.07.2018


Заседание правительства Кировской области

Выставка к 80-летию Татьяны Воиновой

17:50 25.07.2018


Выставка к 80-летию Татьяны Воиновой

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове растет площадь цветников

19.07.2016


В Кирове растет площадь цветников

В Кирове отметили авторов самых красивых цветников.

15.07.2015


В Кирове отметили авторов самых красивых цветников.

В Кирове вновь объявлен конкурс "Цветущий город"

15.06.2017


В Кирове вновь объявлен конкурс "Цветущий город"

В Кирове высажено около 5 миллионов цветов

10.07.2017


В Кирове высажено около 5 миллионов цветов

Клумбы

06.08.2012


Клумбы

Акция «Книги детям» в центрах местной активности Октябрьского района

11.12.2017


Акция «Книги детям» в центрах местной активности Октябрьского района

Популярные новости

Майор полиции спас тонувших в реке женщину с ребенком.

16.07.2018


Майор полиции спас тонувших в реке женщину с ребенком.

В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

25.07.2018


В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

18.07.2018


Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

В Кирово-Чепецке молодой человек упал с четвертого этажа.

18.07.2018


В Кирово-Чепецке молодой человек упал с четвертого этажа.

Жители поселка Опарино жалуются на бытовые проблемы

20.07.2018


Жители поселка Опарино жалуются на бытовые проблемы

В Пижанке благоустройство пруда обернулось большой проблемой для жителей

18.07.2018


В Пижанке благоустройство пруда обернулось большой проблемой для жителей

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх