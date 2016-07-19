Благоустройство цветников и клумб в Кирове
Посадка, прополка и полив - без этого цветник не будет радовать. Бархатцы и петунии поникнут под жарким солнцем, спрячутся в тени сорняков.
ЭДУАРД НАДЕЕВ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:
«Прополка у нас проводится не реже двух раз в месяц».
А поливают городские клумбы не реже раза в неделю. Только в Октябрьском районе цветники занимают площадь 631 квадратный метр. Сегодня кировчане могут наблюдать, как облагораживают 6 цветников в парке Победы. Свою долю вносят и кировчане - в районе проводится конкурс "Семейная клумба" - на лучшую декоративную поделку для цветника.
АННА ТАРАСОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:
«Направлен конкурс на то, чтобы у нас клумбы были более благоустроенными, чтобы в каждой клумбе появилась какая-то изюминка, помимо цветочных насаждений, и хочется, конечно, чтобы вся семья приняла в этом участие - и папа, и мама, что-то такое придумали, сотворили».
Конкурс продлится до 1 сентября, победителей ждут подарки.
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