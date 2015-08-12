Рооссельхознадзор провел рейд по точкам незаконной торговли арбузами
- Откуда арбузы?
- Не знаю. Говорю не мои. Я тут встал, сломался.
Арбузы не мои, машина сломалась, не там припарковался — все это инспекторы Россельхознадзора слышат каждый раз, приезжая проверить документы. Не смущает горе-продавца и открытый багажник с товаром, ни весы, ни мелочь, приготовленная на сдачу. Зафиксировать факт продажи в этом месте не получилось, поэтому на следующей точке мы сначала совершаем покупку. Я расстаюсь со своими личными деньгами, продавец услужливо несет их к машине, однако, скоро понимает, что продажа не состоялась.
- Должны быть непосредственно в местах торговли документы.
- Я это все знаю.
- Подтверждающие происхождение продукции, отвечающие за качество. Это является нарушением законодательства в сфере карантина растений.
- Подпишите, вам пусть тоже работа будет, пишите.
- Вы будете привлечены к административной ответственности по статье 10 и 3.
С начала сезона в Кировской области уже привлечены к ответственности больше десяти незаконных предпринимателей. Штраф они заплатят небольшой, поэтому смело продолжают торговлю. Однако, ввоз несертифицированной продукции может быть опасен как для окружающей среды, так и для здоровья покупателей.
ЮЛИЯ ОВЧИННИКОВА, ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ФИТОСАНИТАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ:
«Опасность ввезенной продукции, без установления карантинного фитосанитарного состояния, влечет занесение карантинных организмов на территорию Кировской области. Что влечет угрозу, опасность расселения этих организмов на территории и также создает угрозу здоровья граждан».
Россельхознадзор предупреждает, что торговать арбузами разрешается только в специально оборудованных местах с навесом. Покупать арбузы с навалов на земле или из багажника автомобиля — это риск для вашего здоровья.
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