Урок энергосбережения для юных кировчан

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В сентябре состоится всероссийский фестиваль энергосбережения ВместеЯрче. Но уже сейчас проходят его тематические мероприятия и социальные кампании. Тема энергосбережения затрагивает глобальную проблему человечества в целом и каждого человека в отдельности. Современная экономика основана на использовании ископаемых энергетических ресурсов, запасы которых истощаются и не возобновляются. Поэтому эффективное использование энергии - ключ к успешному решению экологических проблем.

«Я думаю, что сегодня будем много полезной информации, какой-то уже владеете. Хотелось бы, чтобы вы рассказали свои родителям, бабушкам, дедушкам, друзьям, одноклассникам».

На открытом уроке юным кировчанам рассказали, что необходимо экономить энергию не только дома, но и в детском саду, в школе, чтобы запасов горючих полезных ископаемых хватило на более долгий срок.

«В нашем мире, в нашем обществе постоянно разрабатываются технологии и решения направленные на то, чтобы уменьшить количество потребляемой энергии и это очень важно, потому что уменьшается загрязнение окружающей среды».

Как жить, чтобы запасов горючих полезных ископаемых хватило надолго? Ответ на этот вопрос сегодня искали юные кировчане на открытом уроке "С уважением к энергосбережению".Еще одна тема была посвящена утилизации мусора - не менее важной проблеме современной России. По мере развития человеческого общества мусора становится все больше. Экологи уже давно бью тревогу, настаивая на срочном внедрении его сортировки и правильной переработки. Дети на открытом уроке узнали, как правильно сортировать бытовой мусор.