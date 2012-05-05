Урок энергосбережения для юных кировчан

Как жить, чтобы запасов горючих полезных ископаемых хватило надолго? Ответ на этот вопрос сегодня искали юные кировчане на открытом уроке "С уважением к энергосбережению".
В сентябре состоится всероссийский фестиваль энергосбережения ВместеЯрче. Но уже сейчас проходят его тематические мероприятия и социальные кампании. Тема энергосбережения затрагивает глобальную проблему человечества в целом и каждого человека в отдельности. Современная экономика основана на использовании ископаемых энергетических ресурсов, запасы которых истощаются и не возобновляются. Поэтому эффективное использование энергии - ключ к успешному решению экологических проблем.
НИКОЛАЙ МАЛЬКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я думаю, что сегодня будем много полезной информации, какой-то уже владеете. Хотелось бы, чтобы вы рассказали свои родителям, бабушкам, дедушкам, друзьям, одноклассникам».
На открытом уроке юным кировчанам рассказали, что необходимо экономить энергию не только дома, но и в детском саду, в школе, чтобы запасов горючих полезных ископаемых хватило на более долгий срок.
ИРИНА ЗАРУБИНА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
«В нашем мире, в нашем обществе постоянно разрабатываются технологии и решения направленные на то, чтобы уменьшить количество потребляемой энергии и это очень важно, потому что уменьшается загрязнение окружающей среды».
Еще одна тема была посвящена утилизации мусора - не менее важной проблеме современной России. По мере развития человеческого общества мусора становится все больше. Экологи уже давно бью тревогу, настаивая на срочном внедрении его сортировки и правильной переработки. Дети на открытом уроке узнали, как правильно сортировать бытовой мусор.
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