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Кировские собаки выступили на Чемпионате ПФО по спасению на водах

Вчера, 15:08 | Просмотров: 148 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Кировские собаки приняли участие в Чемпионате Приволжского федерального округа по службе спасения на водах. С четвероногими героями познакомилась Карина Алоян.

Зачастую спасение утопающего - дело лап специально обученной собаки. По словам специалистов, главное в собаке-спасателе – ее размер. Чем крупнее пес, тем больше у него шансов вытащить тонущего человека. По этому критерию у любимцев Елены и Алексея 10 из 10 баллов. Однако, это только часть успешного выступления.

Кировские собаки выступили на Чемпионате ПФО по спасению на водахЕЛЕНА ВОТЧАЛ, ВЛАДЕЛИЦА ПИТОМНИКА:
«Заключались соревнования в том, что, чему мы научили собак, как правильно собаки на воде себя ведут, смогут ли они спасти человека».

Правила на соревнованиях хвостатых спасателей самые жесткие, ведь в конечном итоге цена вопроса - жизнь. Мало преодолеть водную дистанцию, отбуксировать лодку или вытащить на берег неподвижное тело. Главное - сделать это как можно чётче и оперативнее. Для красавца Орсо - это первые соревнования такого уровня и настоящий триумф.

ЕЛЕНА ВОТЧАЛ, ВЛАДЕЛИЦА ПИТОМНИКА:
«Результаты нас потрясли, удивили. Мы были счастливы. Не настолько высок, может быть, был наш результат - из 22- х собак мы заняли 8 место, но я считаю, что это было просто потрясающе».

Даже когда баллы подсчитаны, а кубки вручены - проигравших быть не может. Самое главное в этих соревнованиях это то, что в случае беды будет, кому протянуть свою лапу помощи.


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