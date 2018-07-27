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Делегация Кировской области отправилась на Иволгу. Более 70ти участников и свыше 90та проектов будут защищать самые активные молодые люди региона на самом масштабном молодежном форуме ПФО.На Иволгу в этом году кировчане везут много добровольческих и волонтерских проектов. Например, представитель воспитанников мурыгинского детского дома-интерната Ольга Койкова расскажет о проекте наставничества в сфере работы с детьми с особенностями развития. Такая практика давно существует в учреждениях Кировской области, и сейчас настало время представить ее на окружном уровне.Также на форуме расскажут и о практике работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Студенты Кировских ВУЗов расскажут о том, чем занять людей пожилого возраста.Кроме того, на иволге будут представлены десятки как инновационных проектов: Водоотталкивающий спрей, энергоэффективное село и проекты в спортивном и оздоровительном направлениях. Победные работы помогут привлечь в регион гранты на их выполнение. Реализацию идей победителей поддержат и на уровне правительства региона.Форум иволга самый масштабный молодежный форум, проводимый в ПФО и имеет большое значение, потому что в нем принимают участие делегации из десятков человек, в то время как на всероссийские конкурсы отправляются единицы.Провожали участников Форума традиционно первые лица региона. Слова напутствия заряжают на успех и победы. В прошлом году Кировская область показала хороший результат, впервые заняв третье место в окружном рейтинге проектов.Ожидается, что в этом году в форуме примут участие более двух тысяч человек. Иволга проходит в Самаре и продлиться до 4го августа.