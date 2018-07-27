Делегация Кировской области отправилась на Иволгу
На Иволгу в этом году кировчане везут много добровольческих и волонтерских проектов. Например, представитель воспитанников мурыгинского детского дома-интерната Ольга Койкова расскажет о проекте наставничества в сфере работы с детьми с особенностями развития. Такая практика давно существует в учреждениях Кировской области, и сейчас настало время представить ее на окружном уровне.
ОЛЬГА КОЙКОВА, УЧИТЕЛЬ МУРЫГИНСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА РОДНИК:
«На протяжении нескольких лет мы наблюдали, что у нас это происходит ну и сейчас все работают по проектам, мы также свою работу уложили просто в проект, написана книжечка - школа социальных волонтеров».
Также на форуме расскажут и о практике работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Студенты Кировских ВУЗов расскажут о том, чем занять людей пожилого возраста.
АЛЕКСАНДР ЧЕРНЯЕВ, УЧАСТНИК ФОРУМА:
«Проект старшее поколение Вятки. Он заключается в том, что, главной целью является обучение людей пожилого возраста нескольким профессиям. Впоследствии эти пожилые люди становятся волонтерами. Обучают других пожилых людей».
Кроме того, на иволге будут представлены десятки как инновационных проектов: Водоотталкивающий спрей, энергоэффективное село и проекты в спортивном и оздоровительном направлениях. Победные работы помогут привлечь в регион гранты на их выполнение. Реализацию идей победителей поддержат и на уровне правительства региона.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Те идеи, которые они предлагают, они разумны и имеют право на существование. Кроме того они должны быть подкреплены, скажем так, не только финансами, да, что предполагает форум Иволга, но и они должны получить какое-то, наверно, административное сопровождение. Поэтому участие вот этих, скажем молодых ребят и инициатив, в форуме иволга не заканчивается. После этого предстоит работа по сопровождению этих проектов и по реализации».
Форум иволга самый масштабный молодежный форум, проводимый в ПФО и имеет большое значение, потому что в нем принимают участие делегации из десятков человек, в то время как на всероссийские конкурсы отправляются единицы.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Шестой год подряд будет проводиться Иволга. Это сформировано по предложению Михаила Викторовича Бабича, нашего полпреда, ну и конечно, для него наверно вот этот молодежный проект самый главный. Собственно как и для нас потому, что самый масштабный».
Провожали участников Форума традиционно первые лица региона. Слова напутствия заряжают на успех и победы. В прошлом году Кировская область показала хороший результат, впервые заняв третье место в окружном рейтинге проектов.
ГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы выиграли 5 грантов. Если смотреть там с начала форума - за первые 4 года мы всего выиграли 6, а тут за один за пятый мы выиграли сразу 5. Поэтому планка очень высоко задана. Поэтому мы едем с задачей не просто подтвердить, но и с задачей увеличить».
Ожидается, что в этом году в форуме примут участие более двух тысяч человек. Иволга проходит в Самаре и продлиться до 4го августа.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!