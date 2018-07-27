В Кирово-Чепецке на остановках появились репродукции картин
Остановка из профнастила, сотового поликарбоната и других дачных материалов - в прошлом. Чепецк может гордиться своими остановками общественного транспорта. Они выглядят как произведение искусства и всё потому, что на них можно увидеть известнейшие картины, по которым многие еще в школе писали сочинения. Например, "Опять двойка" художника Федора Решетникова. Она находится как раз у школы.
ЛЮБОВЬ РЫЛОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
ВЛАДИМИР ВАХРУШЕВ:
ИВАН РЫЛОВ:
«Остановки мне очень нравятся, спасибо тем, кто их придумал».
Живописные остановки есть у нескольких школ, а также у автовокзала и у места, называемого в народе "Улыбка" и "Весна". Эти имена сохранились с советского времени. У истоков проекта стоял Евгений Лаптев - он давно вынашивал мечту украсить город такими остановками.
ЕВГЕНИЙ ЛАПТЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«В 2017 году по программе формирования комфортной городской среды мы установили 9 новых остановок в старой части города. И названия были подобраны, так чтобы они сочетались со средой».
Кроме самих остановок на некоторых появились и дизайнерские клумбы - они тоже созданы по проекту. Добавим, что в этом году в Кирово-Чепецке по программе "Формирование комфортной городской среды" ремонтируется несколько десятков дворовых территорий. В планах городской администрации заасфальтировать вообще все дворы Кирово-Чепецка.
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