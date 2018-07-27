В Кирово-Чепецке на остановках появились репродукции картин

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«Мне очень нравится и для детей поучительно».

«Я очень рад, что благоустроили. Но есть варвары. Разбили остановку и зарисовали. Пришлось менять».

- Молодцы, кто это придумал. Создаёт хорошее настроение.

В Кирово-Чепецке появились необычные остановки общественного транспорта. На павильонах разместили картины известных художников, которые рифмуются с окружающим пространством.Остановка из профнастила, сотового поликарбоната и других дачных материалов - в прошлом. Чепецк может гордиться своими остановками общественного транспорта. Они выглядят как произведение искусства и всё потому, что на них можно увидеть известнейшие картины, по которым многие еще в школе писали сочинения. Например, "Опять двойка" художника Федора Решетникова. Она находится как раз у школы.Живописные остановки есть у нескольких школ, а также у автовокзала и у места, называемого в народе "Улыбка" и "Весна". Эти имена сохранились с советского времени. У истоков проекта стоял Евгений Лаптев - он давно вынашивал мечту украсить город такими остановками.Кроме самих остановок на некоторых появились и дизайнерские клумбы - они тоже созданы по проекту. Добавим, что в этом году в Кирово-Чепецке по программе "Формирование комфортной городской среды" ремонтируется несколько десятков дворовых территорий. В планах городской администрации заасфальтировать вообще все дворы Кирово-Чепецка.