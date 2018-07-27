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Новости / Общество

Роспотребнадзор: купание во многих водоемах Кировской области небезопасно.

Сегодня, 13:37 | Просмотров: 95 | Версия для печати
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В рамках еженедельного мониторинга было отобрано и исследовано 87 проб воды поверхностных водных объектов, используемых для купания на территории Кировской области.
 
Неудовлетворительные результаты по санитарно-химическим и микробиологическим показателям получены в пробах воды, отобранных из р. Вятка в районе городского пляжа, в районе ЛПК, в районе Лыжного комбината, в пруду п.Дороничи, в карьерах п.Стрижи, в пруду п.Кумены, в р.Чепца п.Фаленки, в р.Ивкинка ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино», в пруду п.Уни в районе ул.Больничная.
 
Не соответствует качество воды в водоемах по микробиологическим показателям в р.Вятка г.Кирова в районе городского пляжа, в районе Лыжного комбината, в районе ЛПК, в пруду п.Дороничи, в р.Вятка в г.Слободской, в карьерах п.Стрижи, в пруду г.Омутниска, в пруду г.Кирс, в Белохолунцком пруду г.Белая Холуница, в пруду п.Кумены, в р.Пижма г.Советск, р.Большая Кокшага п. Санчурск.
 
Патогенных микроорганизмов ни в одной из отобранных проб не обнаружено.
 
Качество воды соответствует установленным требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям в водоемах: р.Чепца г.Кирово-Чепецке, р.Вятка г.Котельнич, Симаковские карьеры Песеговское сельское поселение, Пелевский пруд в Богородском районе, пруд с.Макарье, пруд в с.Пиксур Даровского района, р.Вятка в г.Орлове, р.Кобра в с.Кобра Даровского района, р.Кобра в п.Даровской, р.Молома в с.Красное Даровской район, р.Молома с.Курино, р.Вонданка в с.Вонданка, р. Юма ст.Ежиха, р.Вятка г.Вятские Поляныр.Шошма г.Малмыж, пруд на р.Немда немского района, р.Уржумка г.Уржум, р.Пижма в г.Советск, р.Суна п.Суна, в р. Вятка п.Лебяжье, р.Воя г.Нолинск, р.Воя с.Архангельское, оз.Акшубень п.Тужа, р.Большая Кокшага в п.Кикнур, пруд г.Яранск, пруд в п.Верхошижемье, р.Кильмезь п.Кильмезь, р.Вятка п.Лебяжье.
 
Управление Роспотребнадзора по Кировской области рекомендует выбирать водоем для купания правильно! Обращать внимание на качество воды открытых водоемов в местах отдыха у водных объектов, обустройство мест отдыха.
 
Контроль за качеством воды в местах отдыха будет продолжен.


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