В Кирове прошел первый областной конкурс профмастерства газорезчиков
Алексей Лашуков работает сварщиком 12 лет. Считает свою профессию очень интересной, и не променяет ни на какую другую. Установка для газовой резки отличается от той, к которой привык. Но любой опыт пригодится в будущем, уверен конкурсант.
АЛЕКСЕЙ ЛАШУКОВ УЧАСТНИК КОНКУРСА:
«Мы работаем с оборудованием технологическим, со станками большими, подгоняем, чтобы почище отрезать, чтобы детали встали хорошо, а здесь уже другая специфика и оборудование другое уже будет».
Практическое задание для всех конкурсантов единое - резка трубы по ГОСТу металлолома, толщина стенки - 6 мм. Оценивается, прежде всего, скорость. И один из участников справился за минуту 50 секунд. Но это не единственный критерий.
ИРИНА КОПОСОВА, СУДЬЯ КОНКУРСА:
«Учитывается техника безопасности, правильность обслуживания установки и работоспособность оборудования и качества реза, работа разряда 3-4 по сложности».
Добавить баллы участники смогли также на теоретическом этапе, правильно ответив на вопросы теста. Добавим, что это первый в регионе конкурс профессионального мастерства газорезчиков.
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