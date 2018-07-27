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В Кирове прошел первый областной конкурс профмастерства газорезчиков

Сегодня, 15:34 | Просмотров: 89 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кирове сегодня прошел первый областной конкурс профессионального мастерства газорезчиков. Судейская комиссия оценивала как теоретические знания, так и практические навыки участников.

Алексей Лашуков работает сварщиком 12 лет. Считает свою профессию очень интересной, и не променяет ни на какую другую. Установка для газовой резки отличается от той, к которой привык. Но любой опыт пригодится в будущем, уверен конкурсант.

В Кирове прошел первый областной конкурс профмастерства газорезчиков АЛЕКСЕЙ ЛАШУКОВ УЧАСТНИК КОНКУРСА:
«Мы работаем с оборудованием технологическим, со станками большими, подгоняем, чтобы почище отрезать, чтобы детали встали хорошо, а здесь уже другая специфика и оборудование другое уже будет».

Практическое задание для всех конкурсантов единое - резка трубы по ГОСТу металлолома, толщина стенки - 6 мм. Оценивается, прежде всего, скорость. И один из участников справился за минуту 50 секунд. Но это не единственный критерий.

В Кирове прошел первый областной конкурс профмастерства газорезчиков ИРИНА КОПОСОВА, СУДЬЯ КОНКУРСА:
«Учитывается техника безопасности, правильность обслуживания установки и работоспособность оборудования и качества реза, работа разряда 3-4 по сложности».

Добавить баллы участники смогли также на теоретическом этапе, правильно ответив на вопросы теста. Добавим, что это первый в регионе конкурс профессионального мастерства газорезчиков.


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