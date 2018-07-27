В Юрьянском районе проходит обучающий лагерь для юных поисковиков
Всего шесть дней, но эти ребята уже с закрытыми глазами собирают автомат, умеют оказывать первую помощь, знают военную археологию и доказывают - вятские поисковики готовы к любым трудностям экспедиции.
ЮРИЙ СЕМЕНЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОИСКОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДОЛГ»:
«Это традиционный лагерь, который уже проводится с 1997 года в Кировской области. Здесь находятся, скажем так, кандидаты в поисковики, молодые поисковики, которые проходят обучение, сдачу зачетов для участия в будущем во Всероссийской Вахте памяти».
Во время экспедиции поисковики находятся вдалеке от цивилизации. И учебно-тренировочный лагерь для ребят не просто встреча, а настоящая "школа жизни", позволяющая подготовится к поездке на вахту памяти.
АЛЕКСАНДР ДОЛМАТОВ, ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Стоит сказать, что этот лагерь находится в системе военно-патриотического воспитания и в системе детского летнего отдыха. Это один из 4 проектов, а именно за это лето второй в рамках юнармейского лета. Это новый федеральный проект и вот в рамках него реализуется 4 лагеря в Кировской области».
Какой мальчишка не любит играть в войнушку - только здесь все не так просто. Времени для игр нет - перед каждым стоит важная миссия.
- Это сапоги, это штык-нож, тут гранаты.
Костя Попов примеряет костюм рядового солдата Красной Армии. Молодой человек на смену приехал впервые. Приехал и не пожалел.
КОНСТАНТИН ПОПОВ, УЧАСТНИК ЛАГЕРЯ (МУРАШИНСКИЙ РАЙОН):
«Хочется хотя бы чуть-чуть ощутить, как чувствовали себя солдаты, как жили. Что ощущали, какие у них были трудности, но тут все равно не сравнится с тем, что у них было».
Насыщенная программа по разным видам подготовки к поисковым работам на местах сражений в годы Великой Отечественной войны, вечерние просмотры военных фильмов, лекции и мастер-классы. Конечно, особое внимание организаторы лагеря уделяют безопасности своих подопечных.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Каждый день лагеря буквально расписан по минутам. Как признаются организаторы, главная цель этого лагеря - воспитание патриотического чувства, чувства долга, а самое главное готовности сохранять историю своего Отечества».
Лето - это всё-таки отдых, поэтому находится время и для развлечений. Егор Типов делится секретами катания на байдарке. Юноша уверен, настоящий поисковик должен уметь всё.
ЕГОР ТИПОВ, УЧАСТНИК ЛАГЕРЯ:
«Самое главное, думаю, держать равновесие. Потому что она не устойчивая. Очень легко переворачивается».
Впереди новые экспедиции и серьезные находки. И хотя история бывают пострашнее фильмов ужасов, организаторы считают, подрастающее поколение должно знать, какой ценой далась победа.
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