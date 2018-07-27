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В рамках юнармейского лета на берегу реки Медянка в Юрьянском районе проходит обучающий лагерь для юных поисковиков. С теми, кому небезразлична судьба героев войны, пообщалась Карина Алоян.Всего шесть дней, но эти ребята уже с закрытыми глазами собирают автомат, умеют оказывать первую помощь, знают военную археологию и доказывают - вятские поисковики готовы к любым трудностям экспедиции.Во время экспедиции поисковики находятся вдалеке от цивилизации. И учебно-тренировочный лагерь для ребят не просто встреча, а настоящая "школа жизни", позволяющая подготовится к поездке на вахту памяти.Какой мальчишка не любит играть в войнушку - только здесь все не так просто. Времени для игр нет - перед каждым стоит важная миссия.Костя Попов примеряет костюм рядового солдата Красной Армии. Молодой человек на смену приехал впервые. Приехал и не пожалел.Насыщенная программа по разным видам подготовки к поисковым работам на местах сражений в годы Великой Отечественной войны, вечерние просмотры военных фильмов, лекции и мастер-классы. Конечно, особое внимание организаторы лагеря уделяют безопасности своих подопечных.Лето - это всё-таки отдых, поэтому находится время и для развлечений. Егор Типов делится секретами катания на байдарке. Юноша уверен, настоящий поисковик должен уметь всё.Впереди новые экспедиции и серьезные находки. И хотя история бывают пострашнее фильмов ужасов, организаторы считают, подрастающее поколение должно знать, какой ценой далась победа.