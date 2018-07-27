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Накануне завершился международный слёт юных пожарных России и Германии. Сегодня кировская делегация возвращается домой с гостеприимной земли Гессен. Программа визита была насыщена мастер-классами и экскурсиями.В немецком городе Висбаден ребята побывали в добровольных и профессиональных пожарных частях. Они познакомились с пожарно-техническим вооружением, бытом пожарных, примерили снаряжение и ощутили себя настоящими огнеборцами.Юным спасателям удалось побывать даже в дымокамере, а также испытать современные тренажёры, на которых немецкие пожарные повышают свое мастерство. На практических занятиях участники международного слета состязались в боевом развертывании, подавали воду из лафетного ствола и сбивали мишени струёй воды.Особые впечатления на кировскую делегацию произвела 6-часовая экскурсия на пожарном теплоходе по Рейну. Ребята познакомились с буднями экипажа, полюбовались красотами и достопримечательностями земли Гессен и опробовали вооружение судна - мощные водяные пушки. При этом трудностей в общении никто не испытывал.Подобные международные встречи - не только для обмена опытом, они также помогают узнать культуру и быт другой страны. Визит юных пожарных в Германию - это продолжение взаимодействия по развитию волонтёрского движения и обеспечения пожарной безопасности добровольцев земли Гессен и города Кирова.