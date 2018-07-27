Завершился международный слёт юных пожарных России и Германии
В немецком городе Висбаден ребята побывали в добровольных и профессиональных пожарных частях. Они познакомились с пожарно-техническим вооружением, бытом пожарных, примерили снаряжение и ощутили себя настоящими огнеборцами.
Юным спасателям удалось побывать даже в дымокамере, а также испытать современные тренажёры, на которых немецкие пожарные повышают свое мастерство. На практических занятиях участники международного слета состязались в боевом развертывании, подавали воду из лафетного ствола и сбивали мишени струёй воды.
Особые впечатления на кировскую делегацию произвела 6-часовая экскурсия на пожарном теплоходе по Рейну. Ребята познакомились с буднями экипажа, полюбовались красотами и достопримечательностями земли Гессен и опробовали вооружение судна - мощные водяные пушки. При этом трудностей в общении никто не испытывал.
ВИКТОР ТЮРИКОВ, СОТРУДНИК ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наши немецкие коллеги тоже продвигаются в изучении русского языка, нет такого ощущения, что другая страна, все проходит по-домашнему, в полном понимании. Наше подрастающее поколение с обеих сторон - тоже полный контакт, вопросов нет».
Подобные международные встречи - не только для обмена опытом, они также помогают узнать культуру и быт другой страны. Визит юных пожарных в Германию - это продолжение взаимодействия по развитию волонтёрского движения и обеспечения пожарной безопасности добровольцев земли Гессен и города Кирова.
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