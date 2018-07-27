ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

27 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.9726
EURO: 73.3442
Погода в городе Кирове:
ночью:  +18...+20°C
утром:  +19...+21°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Завершился международный слёт юных пожарных России и Германии

Сегодня, 17:59 | Просмотров: 72 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Накануне завершился международный слёт юных пожарных России и Германии. Сегодня кировская делегация возвращается домой с гостеприимной земли Гессен. Программа визита была насыщена мастер-классами и экскурсиями.

В немецком городе Висбаден ребята побывали в добровольных и профессиональных пожарных частях. Они познакомились с пожарно-техническим вооружением, бытом пожарных, примерили снаряжение и ощутили себя настоящими огнеборцами.

Юным спасателям удалось побывать даже в дымокамере, а также испытать современные тренажёры, на которых немецкие пожарные повышают свое мастерство. На практических занятиях участники международного слета состязались в боевом развертывании, подавали воду из лафетного ствола и сбивали мишени струёй воды.

Особые впечатления на кировскую делегацию произвела 6-часовая экскурсия на пожарном теплоходе по Рейну. Ребята познакомились с буднями экипажа, полюбовались красотами и достопримечательностями земли Гессен и опробовали вооружение судна - мощные водяные пушки. При этом трудностей в общении никто не испытывал.

Завершился международный слёт юных пожарных России и Германии ВИКТОР ТЮРИКОВ, СОТРУДНИК ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наши немецкие коллеги тоже продвигаются в изучении русского языка, нет такого ощущения, что другая страна, все проходит по-домашнему, в полном понимании. Наше подрастающее поколение с обеих сторон - тоже полный контакт, вопросов нет».

Подобные международные встречи - не только для обмена опытом, они также помогают узнать культуру и быт другой страны. Визит юных пожарных в Германию - это продолжение взаимодействия по развитию волонтёрского движения и обеспечения пожарной безопасности добровольцев земли Гессен и города Кирова.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В областном правительстве обсудили проблемы погашения долгов по зарплате на ряде предприятий.

15:56 27.07.2018


В областном правительстве обсудили проблемы погашения долгов по зарплате на ряде предприятий.

В Кировской области выявили крупное мошенничество при поставках топлива.

13:44 27.07.2018


В Кировской области выявили крупное мошенничество при поставках топлива.

Роспотребнадзор: купание во многих водоемах Кировской области небезопасно.

13:37 27.07.2018


Роспотребнадзор: купание во многих водоемах Кировской области небезопасно.

В Кирове из окна выпал 2-летний ребенок.

11:28 27.07.2018


В Кирове из окна выпал 2-летний ребенок.

В Верхнекамском районе нашли пропавшего без вести мужчину.

11:17 27.07.2018


В Верхнекамском районе нашли пропавшего без вести мужчину.

В Кирове проверили работу Центрального рынка.

9:37 27.07.2018


В Кирове проверили работу Центрального рынка.

По решению суда приостановлена работа полигона ТБО в Перекопе.

9:26 27.07.2018


По решению суда приостановлена работа полигона ТБО в Перекопе.

Все новости

Вести. Кировская область

Нововятскую набережную планируется реконструировать

20:00 27.07.2018


Нововятскую набережную планируется реконструировать

Коллекция народной домовой росписи в областном краеведческом музее

20:00 27.07.2018


Коллекция народной домовой росписи в областном краеведческом музее

Завершился международный слёт юных пожарных России и Германии

17:59 27.07.2018


Завершился международный слёт юных пожарных России и Германии

В Юрьянском районе проходит обучающий лагерь для юных поисковиков

17:49 27.07.2018


В Юрьянском районе проходит обучающий лагерь для юных поисковиков

В Кирово-Чепецке преобразилась "Вятская набережная"

15:40 27.07.2018


В Кирово-Чепецке преобразилась "Вятская набережная"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Германии стартовал международный слёт юных пожарных из Кирова и земли Гессен

19.07.2018


В Германии стартовал международный слёт юных пожарных из Кирова и земли Гессен

Кировчане принимают участие в международном слёте юных пожарных в Германии.

09.08.2016


Кировчане принимают участие в международном слёте юных пожарных в Германии.

Кировчане приняли участие в международном слёте юных пожарных в Германии

23.07.2018


Кировчане приняли участие в международном слёте юных пожарных в Германии

Слёт юных пожарных России и Германии

09.08.2017


Слёт юных пожарных России и Германии

В Киров прибыла делегация юных добровольных пожарных из Германии.

18.08.2015


В Киров прибыла делегация юных добровольных пожарных из Германии.

Слет юных пожарных

31.08.2015


Слет юных пожарных

Популярные новости

27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

26.07.2018


27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

Майор полиции спас тонувших в реке женщину с ребенком.

16.07.2018


Майор полиции спас тонувших в реке женщину с ребенком.

В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

25.07.2018


В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

18.07.2018


Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

В Кирово-Чепецке молодой человек упал с четвертого этажа.

18.07.2018


В Кирово-Чепецке молодой человек упал с четвертого этажа.

Жители поселка Опарино жалуются на бытовые проблемы

20.07.2018


Жители поселка Опарино жалуются на бытовые проблемы

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх