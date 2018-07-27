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Новости / Общество

Нововятскую набережную планируется реконструировать

Сегодня, 20:00 | Просмотров: 52 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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На реконструкцию Нововятской набережной планируется выделить средства. Однако, недавние погромы в одном из любимых мест отдыха горожан заставляют задуматься, как долго береговая линия будет оставаться благоустроенной.

Нововятскую набережную отремонтируют в рамках проекта формирования комфортной городской среды. За ее реставрацию проголосовали более 13 тысяч человек.

Нововятскую набережную планируется реконструироватьДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«На сегодняшний день у нас практически готова вся конкурсная документация. По проведению этих работ, в том числе, по изысканиям, по проектированию тех элементов, которые у нас будут в следующем году выполнены. Ну, вкратце, наверно скажу, что проектом должно быть предусмотрено, в том числе, мероприятия связанные с благоустройством самой набережной. Это и покрытие набережной, ограждение, освещение и озеленение».

Кроме того, на набережной появятся детские площадки и фонтаны. Но как долго они простоят, сегодня не известно. Еще вчера на месте этих гор мусора стояли урны, которые разбили вандалы. Впрочем, такое случается не часто, и, по мнению местных жителей, порядок им удастся сохранить.

- Да будем стараться, будем гонять. Мы как пенсионеры тут часто ходим.
- Ну, тут так-то периодически делают ремонты какие-то. Красят скамейки и мусорки тоже. Поэтому если отреставрируют, то жители постараются сохранить это все.

Сама реконструкция запланирована на следующий год. В 2018 ом администрацией города будет утверждаться итоговый проект.


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