Нововятскую набережную планируется реконструировать
Нововятскую набережную отремонтируют в рамках проекта формирования комфортной городской среды. За ее реставрацию проголосовали более 13 тысяч человек.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«На сегодняшний день у нас практически готова вся конкурсная документация. По проведению этих работ, в том числе, по изысканиям, по проектированию тех элементов, которые у нас будут в следующем году выполнены. Ну, вкратце, наверно скажу, что проектом должно быть предусмотрено, в том числе, мероприятия связанные с благоустройством самой набережной. Это и покрытие набережной, ограждение, освещение и озеленение».
Кроме того, на набережной появятся детские площадки и фонтаны. Но как долго они простоят, сегодня не известно. Еще вчера на месте этих гор мусора стояли урны, которые разбили вандалы. Впрочем, такое случается не часто, и, по мнению местных жителей, порядок им удастся сохранить.
- Да будем стараться, будем гонять. Мы как пенсионеры тут часто ходим.
- Ну, тут так-то периодически делают ремонты какие-то. Красят скамейки и мусорки тоже. Поэтому если отреставрируют, то жители постараются сохранить это все.
Сама реконструкция запланирована на следующий год. В 2018 ом администрацией города будет утверждаться итоговый проект.
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