Нововятскую набережную планируется реконструировать

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На реконструкцию Нововятской набережной планируется выделить средства. Однако, недавние погромы в одном из любимых мест отдыха горожан заставляют задуматься, как долго береговая линия будет оставаться благоустроенной.Нововятскую набережную отремонтируют в рамках проекта формирования комфортной городской среды. За ее реставрацию проголосовали более 13 тысяч человек.Кроме того, на набережной появятся детские площадки и фонтаны. Но как долго они простоят, сегодня не известно. Еще вчера на месте этих гор мусора стояли урны, которые разбили вандалы. Впрочем, такое случается не часто, и, по мнению местных жителей, порядок им удастся сохранить.Сама реконструкция запланирована на следующий год. В 2018 ом администрацией города будет утверждаться итоговый проект.