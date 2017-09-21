В Кирове прошла выставка бездомных собак

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Встреча в формате быстрых свиданий. В месте временной передержки для бездомных собак "Мокрый нос" прошла выставка четвероногих. У гостей была возможность не просто познакомиться, но и прогуляться с питомцами.





Восторженный лай и ни секунды тишины. Собаки воодушевлены. Сегодня к ним пришли потенциальные хозяева. Некоторых даже выводят прогуляться. Это день быстрых свиданий.





ЮЛИЯ МЕТЕЛЕВА:

«Я очень люблю собак, для меня это куча эмоций, я не знаю, как это передать. Могу вот так сделать».





Юлия Метелева давно готовилась к поездке в приют. Хотела помочь животным. Привезла четвероногим корм. Неожиданно для себя попала на выставку бездомных собак. У каждой собаки своя история. Не редко трагичная. Животные нуждаются в человеческом внимании.





АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:

«Эту собаку зовут Мечта. Ей около года. В приюте она около двух месяцев. Каждая прогулка для питомцев приюта - это настоящий праздник. Потому что волонтеры физически не могут физически не могут выгулять всех собак».





Здесь содержится более сотни собак. Даже просто размять лапы - уже счастье. Собаки с благодарностью смотрят на тех, кто уделил им внимание. Познакомиться с четвероногими посетителям помогают волонтеры.





ОЛЬГА ШЕЛЫГИНА, ВОЛОНТЕР:

«Мы людей встречаем и знакомим с обитателями нашего приюта. Рассказываем о каждой собаке или о каждой понравившейся собаке. Мегацель, что бы, если собака действительно человеку понравится, она ему подходит, вот он попробует ее в разных условиях. Найти собакам хозяев, а людям друзей».





Отметим, благодаря этой выставке некоторым собакам удалось найти хозяев.