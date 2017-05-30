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В Кирове по жеребьевке распределили лицензии на добычу животных

Сегодня, 10:46 | Просмотров: 121 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Вятские охотники получили лицензии на добычу животных по принципу жеребьевки. Такая процедура обеспечивает максимальную прозрачность, уверены представители правительства региона. 

Когда-то это была скучная бумажная процедура, результаты которой вызывали вопросы. Да еще и очереди в день приема заявлений. Сегодня распределение лицензий на добычу животных превратилась в праздник.

В Кирове по жеребьевке распределили лицензии на добычу животныхДМИТРИЙ АНИСИМОВ, ЗАМ. МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ранее всегда процедура распределения вызывала очень много вопросов, подозрений, замечаний, что она не открытая. Не прозрачная. Поэтому по инициативе губернатора нашего, Игоря Владимировича, было принято решение ее изменить. Сделать ее максимально открытой и прозрачной с участием охотников».

Распределение лицензий теперь проходит в форме розыгрыша. Медведь, лось, кабан - эти животные пользуются самым большим спросом среди охотников. Кому сегодня достанется первая лицензия - решается с легкой руки губернатора Кировской области.

- Смотрим номер... 
- Номер два! 
- Номер два. Ваши аплодисменты.

Обладатель счастливого номера - Август Доннер. Охотник со стажем принимает поздравления от губернатора. Август Викторович регулярно участвует в жеребьевках.

В Кирове по жеребьевке распределили лицензии на добычу животныхАВГУСТ ДОННЕР, ОХОТНИК:
«У меня есть лицензия на кабана, я получал в июне месяце. Розыгрыш был в мае. В этом году я счастливчик! Три лицензии получил».

Большинство охотников поддерживает такой формат распределения. Губернатор Кировской области отметил, что в последнее время жалоб на деятельность природоохранного ведомства практически нет. Жеребьевка позволяет построить работу на принципах честности и равенства возможностей.

В Кирове по жеребьевке распределили лицензии на добычу животныхИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мне кажется, что это не только возможность сходить на охоту, не только возможность пообщаться с друзьями, коллегами. Это еще такая возможность заботиться о сохранении живой природы нашего края, что бы долго-долго охотники могли наслаждаться своим любимым делом».

Отметим, в этом году министерство охраны окружающей среды получило более четырех тысяч заявлений на получение лицензий. По результатам жеребьевки было распределено 159 разрешений на лося и 125 разрешений на добычу медведя.


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