В Мурыгино второй раз ремонтируют въездную дорогу

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В Мурыгино начался ремонт въездной дороги по улице Фестивальной. Проблема в том, что новым асфальтом закатали 300 метров дороги, которую капитально отремонтировали всего два года назад.





Участок улицы Фестивальной на въезде в Мурыгино капитально ремонтировали два года назад. На асфальтирование отрезка длиною 340 метров из бюджета был выделен 1 миллион рублей. Выполненные работы до 2020 года были на гарантии. Впрочем, теперь это не имеет никакого значения.





Дело в том, что недавно отремонтированный участок сейчас закатывают новым асфальтом, правда, улицу Фестивальную сделают уже всю от начала до конца. Что мешало начать ремонт улицы Фестивальной с того места, где заканчивается отремонтированная дорога, для многих жителей осталось загадкой.





Ремонт идет в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". На дорогу было выделено 7,5 миллионов рублей. Отремонтированный участок был включен в проект наряду с разбитой частью улицы, где был ранее проведен ямочный ремонт. И это в посёлке, где почти на всех остальных дорогах сплошные ямы.





НАДЕЖДА ДЕХТЕРЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА МУРЫГИНО:

«В первую очередь нуждались не главные улицы в ремонте. Фестивальную часто делают, она нормальная была. Периферийные улицы вообще не делают».





СВЕТЛАНА ПОЛОВНИКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЁЛКА МУРЫГИНО:

«Фестивальную в прошлом году делали. Если её одну сейчас отремонтируют, это очень мало. У нас Мопра улицу делать надо».









ПЁТР БЕЛЯКОВ ЖИТЕЛЬ, ПОСЁЛКА МУРЫГИНО:

«На сегодняшний день можно было не делать. У нас есть улица Красных Курсантов, Мопра, где в районе магазинов, как стиральная доска. А здесь терпимо ещё было».

- Перекрёстки у нас проблема, перекрестки. Улицы мы терпим ещё.

Впрочем, зачем скорбеть об одном миллионе рублей, который был вложен в ремонт дороги всего два года назад - если сейчас выделили целых 7 миллионов. Логика, по всей видимости, по словам местных жителей, была примерно такая. Другими словами - эффективность расходования бюджетных средств налицо, а, точнее, где-то под новым слоем асфальта. Однако глава администрации уверяет, что другого варианта не было.





МИХАИЛ САНДАКОВ, ГЛАВА МУРЫГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

«Понимаете, есть определённые правила игры. Если нам деньги выделяются на въездную улицу Фестивальную, то на любую другу улицу мы тратить их не можем. Единственное, что у нас отрадно, мы увеличиваем контракт на 10% и у нас будут сделаны съезды и примыкания к улице Фестивальной».





Кроме того есть и другие аргументы в пользу ремонта именно улицы Фестивальной. Двойной слой здесь пойдет только на пользу. Ведь уже в ближайшее время улице предстоит взять на себя серьезные нагрузки.





МИХАИЛ САНДАКОВ, ГЛАВА МУРЫГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

«У нас появилось новое предприятие сокольский фанерный комбинат. Около 200-250 фур в месяц большой грузоподъемностью в месяц будут ездить. Поэтому ремонт этой дороги был нам очень нужен».





Добавим, что дорожные работы выполняет компания Энергостройсервис, которая часть работ передала на субподряд. Ремонт идет с опережением графика. По контракту асфальтирование улицы Фестивальной должно быть завершено 31 августа.