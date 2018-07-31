Сооружены все опоры путепровода в Чистые Пруды

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Строительство путепровода в Чистых прудах идет по графику. Глава администрации Кирова провел выездное совещание, где подрядная организация рассказала о том, какие работы сделаны и что предстоит выполнить в ближайшей перспективе.





На сегодня сооружены все опоры, надвинуты пролетные строения путепровода. Выполнена насыпь к путепроводу со стороны Чистых прудов. На этот год запланированы монолитные работы по всему пролетному строению, возведение подпорных стен со стороны города для заезда на путепровод, а также покраска.





СЕРГЕЙ ЕВДОКИМОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

«Будет выполнена насыпь со стороны города, также будут выполнены участки дорог. Это в Чистых прудах от улицы Чистопрудненской до путепровода, улица Комсомольская и участок дороги по улице Попова от Щорса до Красина. Также будет закончен перенос коммуникаций по улице Попова для ее расширения».





В следующем году будет выполнена вся развязка со съездами со стороны города, с последующим асфальтированием всех дорог в рамках проекта. Также рабочие проведут озеленение и благоустройство, установят светофоры и дорожные знаки. По графику окончание и запуск путепровода запланирован на август 2019 года.





ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА:

«Самое главное, что мы видим, то, что работы ведутся. Мы были недели полторы назад здесь и видели активное ведение работ. Я понимаю, что финансирование тоже в графике. С большим нетерпением жители города, особенно Чистых прудов, ожидают августа следующего года, когда объект будет готов и будет сдаваться».





Микрорайон Чистые пруды сегодня активно развивается. Здесь строятся два детских сада, которые будут сданы уже в этом году. Должна появится школа. Поэтому путепровод - стратегически важный объект, который станет южными воротами города и соединит центр Кирова с Чистыми прудами.