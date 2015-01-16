В Кировской области проводят утиную перепись

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С начала июля до начала августа проходит учёт водоплавающей дичи.





Один из методов подсчета водоплавающих птиц - так называемый учет на маршрутах. Александр Костылев делится его секретами прямо на месте. На вооружении только блокнот и ручка. Никакими специальными приборами обычно не пользуются. Подсчет пернатых идет, что называется, вручную.





АЛЕКСАНДР КОСТЫЛЕВ, КОНСУЛЬТАНТ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА:

«Если удалось обследовать все охотничьи угодья, то количество уток считается равным количеству учтенных птиц, если удается обследовать лишь часть, например, процентов 75, то количество уток определяется пропорционально площади пригодных для обитания утки территорий».





Такой утиный мониторинг - не только для статистики. Есть практическое значение. Данные учётов используются для определения квот добычи и принятия решения о запрете или переносе сроков охоты на тот или иной вид дичи.





ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Учет и численность охотничьих животных - это база управления популяциями этих видов и ведения охотничьего хозяйства, то есть не зная данные о численности животных, не зная как эта численность изменяется - растет или падает, мы не можем планировать использование этих видов на предстоящий сезон охоты».





Полученные результаты заносятся в специальную карточку и блокнот, а в дальнейшем передаются охотоведам для обобщения. Добавим, что в прошлом году в охотугодьях Кировской области было учтено 6,5 тысяч медведей и почти 84 тысячи особей водоплавающих птиц.