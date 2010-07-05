На Советском тракте начали строить новую развязку

На пересечении Советского тракта с Южным обходом началось строительство транспортной развязки.
Около 10 тысяч машин в день. Движение транспорта на этом участке дороги одно из самых оживленных. Здесь сходятся три транспортных потока. Их пересечение доставляло неудобства водителям. Им приходилось совершать разные маневры и развороты, чтобы добраться до нужного места. С середины июня рабочие приступили к устранению данной проблемы.
СЕРГЕЙ ТРОИЦКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КИРОВСКОЕ ОГКУ «ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»:
«Вот мы видим по данному направлению движения две полосы. Сейчас производятся работы по устройству третьей полосы. Вот где мы с вами стоим это транспортный поток чисто по прямой».
Из соседних рядов можно будет проехать прямо или повернуть налево. Движение изменится после появления кольцевой развязки. Она пока очерчена синим пунктиром. Ремонтный участок уже подготовлен к укладке песка, щебня и двух слоев асфальта. Специалисты Дорожного комитета ведут ежедневный контроль за работой строительных бригад.
СЕРГЕЙ ТРОИЦКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КИРОВСКОЕ ОГКУ «ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»:
«Это кировский подрядчик. На стройке он у нас в первый раз. В основном, работали на объектах малого малых искусственных сооружений, освещение. А сейчас они на стройке».
На строительство "кольца" из областного бюджета выделено 18 млн. рублей. Проектом предусмотрены и 53 световые опоры по всем трем направлениям. Они начнут устанавливать в августе. Окончание же всех работ на объекте запланировано на сентябрь.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"