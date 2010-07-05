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Новости / Общество

На Советском тракте начали строить новую развязку

Вчера, 10:29 | Просмотров: 150 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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На пересечении Советского тракта с Южным обходом началось строительство транспортной развязки. 

Около 10 тысяч машин в день. Движение транспорта на этом участке дороги одно из самых оживленных. Здесь сходятся три транспортных потока. Их пересечение доставляло неудобства водителям. Им приходилось совершать разные маневры и развороты, чтобы добраться до нужного места. С середины июня рабочие приступили к устранению данной проблемы.

На Советском тракте начали строить новую развязкуСЕРГЕЙ ТРОИЦКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КИРОВСКОЕ ОГКУ «ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»:
«Вот мы видим по данному направлению движения две полосы. Сейчас производятся работы по устройству третьей полосы. Вот где мы с вами стоим это транспортный поток чисто по прямой».

Из соседних рядов можно будет проехать прямо или повернуть налево. Движение изменится после появления кольцевой развязки. Она пока очерчена синим пунктиром. Ремонтный участок уже подготовлен к укладке песка, щебня и двух слоев асфальта. Специалисты Дорожного комитета ведут ежедневный контроль за работой строительных бригад.

СЕРГЕЙ ТРОИЦКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КИРОВСКОЕ ОГКУ «ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»:
«Это кировский подрядчик. На стройке он у нас в первый раз. В основном, работали на объектах малого малых искусственных сооружений, освещение. А сейчас они на стройке».

На строительство "кольца" из областного бюджета выделено 18 млн. рублей. Проектом предусмотрены и 53 световые опоры по всем трем направлениям. Они начнут устанавливать в августе. Окончание же всех работ на объекте запланировано на сентябрь.


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