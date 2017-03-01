В Кирове заработала система экстренных вызовов «112».

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В подведомственном администрации правительства области КОГКУ «Кировская областная пожарно-спасательная служба» введен в опытную эксплуатацию центр обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

Работа ведется в рамках федеральной целевой программы.

26 июля текущего года ПАО «Ростелеком» были направлены и обработаны первые вызовы, поступившие по единому номеру «112».

С 31 июля с мобильных телефонов оператора сотовой связи МТС также организована маршрутизация вызовов на единый номер «112».

Сотовые операторы Мегафон, Билайн, Теле2 будут подключены к Системе-112 в августе текущего года.