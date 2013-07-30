В Оричах провели праздник «Истобенский огурец»

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О фестивале, который стал одной из визитных карточек вятской земли. Наступило время пробовать "Истобенский огурец".





Двадцать второй раз собирает гостей фестиваль "Истобенский огурец". Песни, пляски, семейные конкурсы объединили в этом году на сельском празднике несколько тысяч человек. По словам главы Оричевского района, местным жителям есть что предложить.





ВАДИМ НУРГАЛИН, ГЛАВА ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА:

«Год сегодня урожайный: ягод - море, огурцов - море, помидоры...всё есть! Уже видеть не можем».





Что касается рецепта уникальных огурцов - то местные жители не хотят раскрывать главную тайну их производства, но некоторыми секретами всё же поделились.





НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ:

«Соль, вода, укроп, чеснок, лавровый лист, хрен иногда добавляем».





Кроме традиционных малосольных и соленых на ярмарке были представлены другие необычные, но не менее вкусные виды огурцов.





АНАТОЛИЙ ДРЯГИН:

«Это жареные огурцы - идёт в специальном соусе - там идёт соевый соус, это у нас огурцы по-корейски, тоже там идут свои специи, здесь у нас обычные - салат из огурцов, там горчичный соус».





Карнавальное шествие, выступления артистов из разных районов области, "Барбекю-битва", конкурс гармонистов - с утра и до самого вечера на площади продолжалось веселье. Участвовать мог каждый - от мала до велика. А вечером гостей праздника ждал фейерверк и концерт.





МАРИНА КРАСНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА:

Истобенск - это столица кировского огурца, истобенские огурцы знают не только в области, но и за её пределами на севере, в Сибири, на Урале. И в своё время когда-то даже к царскому столу поставляли истобенские огурцы. Истобенскому промыслу более 150-ти лет. Истобяне живут тем, что выращивают на огромных огуречных грядках большое количество огурцов, солят их особым способом.





А солят огурцы в огромных деревянных бочках, которые помещают в запруды, где бьют холодные ключи - благодаря этому получается особенный посол. Огурцы достают из водоема только зимой - и можно наслаждаться их ни с чем не сравнимым вкусом. У всех, кто хотя бы раз попробовал местные огурчики - впечатление примерно одно и то же.





- Очень вкусно, просто замечательно.





Вятский умелец Михаил Захаров не только засаливает огурцы, но и делает деревянные кадки и бочки - в них можно как солить, так и хранить разнообразные продукты.





МИХАИЛ ЗАХАРОВ:

«Можно посолить капусту, грибы».





Атмосфера народного праздника не оставила равнодушным ни одного гостя. Гармонистам и частушечникам подпевали абсолютно все. Никто не скучал - были развлечения как для детей, так и для взрослых.