ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

02 августа 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.5590
EURO: 73.1064
Погода в городе Кирове:
утром:  +24...+26°C
днём:  +30...+32°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Оричах провели праздник «Истобенский огурец»

Вчера, 15:15 | Просмотров: 131 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
Поделиться новостью:
О фестивале, который стал одной из визитных карточек вятской земли. Наступило время пробовать "Истобенский огурец". 

Двадцать второй раз собирает гостей фестиваль "Истобенский огурец". Песни, пляски, семейные конкурсы объединили в этом году на сельском празднике несколько тысяч человек. По словам главы Оричевского района, местным жителям есть что предложить. 

В Оричах провели праздник «Истобенский огурец»ВАДИМ НУРГАЛИН, ГЛАВА ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА:
«Год сегодня урожайный: ягод - море, огурцов - море, помидоры...всё есть! Уже видеть не можем». 

Что касается рецепта уникальных огурцов - то местные жители не хотят раскрывать главную тайну их производства, но некоторыми секретами всё же поделились. 

В Оричах провели праздник «Истобенский огурец»НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ:
«Соль, вода, укроп, чеснок, лавровый лист, хрен иногда добавляем».

Кроме традиционных малосольных и соленых на ярмарке были представлены другие необычные, но не менее вкусные виды огурцов.

В Оричах провели праздник «Истобенский огурец»АНАТОЛИЙ ДРЯГИН:
«Это жареные огурцы - идёт в специальном соусе - там идёт соевый соус, это у нас огурцы по-корейски, тоже там идут свои специи, здесь у нас обычные - салат из огурцов, там горчичный соус». 

Карнавальное шествие, выступления артистов из разных районов области, "Барбекю-битва", конкурс гармонистов - с утра и до самого вечера на площади продолжалось веселье. Участвовать мог каждый - от мала до велика. А вечером гостей праздника ждал фейерверк и концерт. 

В Оричах провели праздник «Истобенский огурец»МАРИНА КРАСНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА:
Истобенск - это столица кировского огурца, истобенские огурцы знают не только в области, но и за её пределами на севере, в Сибири, на Урале. И в своё время когда-то даже к царскому столу поставляли истобенские огурцы. Истобенскому промыслу более 150-ти лет. Истобяне живут тем, что выращивают на огромных огуречных грядках большое количество огурцов, солят их особым способом.

А солят огурцы в огромных деревянных бочках, которые помещают в запруды, где бьют холодные ключи - благодаря этому получается особенный посол. Огурцы достают из водоема только зимой - и можно наслаждаться их ни с чем не сравнимым вкусом. У всех, кто хотя бы раз попробовал местные огурчики - впечатление примерно одно и то же. 

- Очень вкусно, просто замечательно. 

Вятский умелец Михаил Захаров не только засаливает огурцы, но и делает деревянные кадки и бочки - в них можно как солить, так и хранить разнообразные продукты. 

В Оричах провели праздник «Истобенский огурец»МИХАИЛ ЗАХАРОВ:
«Можно посолить капусту, грибы».

Атмосфера народного праздника не оставила равнодушным ни одного гостя. Гармонистам и частушечникам подпевали абсолютно все. Никто не скучал - были развлечения как для детей, так и для взрослых.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Владимир Климов обсудил подготовку к отопительному сезону в Мурашах.

15:23 01.08.2018


Владимир Климов обсудил подготовку к отопительному сезону в Мурашах.

В Кирове ищут мужчину, обкидавшего камнями автомобиль.

14:20 01.08.2018


В Кирове ищут мужчину, обкидавшего камнями автомобиль.

В Кировской области выберут самую красивую деревню.

13:33 01.08.2018


В Кировской области выберут самую красивую деревню.

Кировчанка лишилась 10 тысяч рублей, покупая доску для серфинга.

12:55 01.08.2018


Кировчанка лишилась 10 тысяч рублей, покупая доску для серфинга.

В Кирове продолжается ремонт на 28 улицах.

12:45 01.08.2018


В Кирове продолжается ремонт на 28 улицах.

В Кирове заработала система экстренных вызовов «112».

12:40 01.08.2018


В Кирове заработала система экстренных вызовов «112».

В Кирове бывшую сотрудницу УФССП приговорили к 2 годам принудительных работ.

12:36 01.08.2018


В Кирове бывшую сотрудницу УФССП приговорили к 2 годам принудительных работ.

Все новости

Вести. Кировская область

Танцевальный коллектив «Слобожаночка» вернулся из Венгрии

18:09 01.08.2018


Танцевальный коллектив «Слобожаночка» вернулся из Венгрии

Центр местной активности помогает собрать детей в школу

17:59 01.08.2018


Центр местной активности помогает собрать детей в школу

В Сидоровке открыли новый детский сад

17:52 01.08.2018


В Сидоровке открыли новый детский сад

В Кирове определили лучших судебных приставов ПФО

17:47 01.08.2018


В Кирове определили лучших судебных приставов ПФО

В Оричах провели праздник «Истобенский огурец»

15:15 01.08.2018


В Оричах провели праздник «Истобенский огурец»

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Истобенский огурец

30.07.2013


Истобенский огурец

Истобенский огурец-2014

29.07.2014


Истобенский огурец-2014

Истобенский огурец

31.07.2012


Истобенский огурец

Праздник «Истобенский огурец»

27.07.2015


Праздник «Истобенский огурец»

Праздник огурца

27.07.2009


Праздник огурца

Праздник "Истобенского огурца"

31.07.2017


Праздник "Истобенского огурца"

Популярные новости

27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

26.07.2018


27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

25.07.2018


В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

31.07.2018


В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

Жители поселка Опарино жалуются на бытовые проблемы

20.07.2018


Жители поселка Опарино жалуются на бытовые проблемы

Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

26.07.2018


Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

В Зуевке произошел пожар в строящемся здании новой школы.

26.07.2018


В Зуевке произошел пожар в строящемся здании новой школы.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх