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В Кирове определили лучших судебных приставов ПФО

Вчера, 17:47 | Просмотров: 110 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кирове определили лучших судебных приставов в федеральном округе. В учебно-методическом центре ПФО прошел второй этап Всероссийского конкурса. 

Два дня судебные приставы из субъектов ПФО боролись за звание лучшего в своей профессии: демонстрировали физическую и теоретическую подготовку, напрямую связанную со служебной деятельностью. Первый этап всероссийского конкурса проводился отдельно в субъектах ПФО. В Кирове же состоялся второй этап. 

В Кирове определили лучших судебных приставов ПФО СЕРГЕЙ ЖЕНИХОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФССП РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
«Лучшие исполнители по направлениям направляются к нам, и здесь уже проводится второй этап конкурса. Всегда подходим очень серьезно. Очень объективно. Прибывают все участники конкурса. И вместе с ними прибывают и руководители и заместители руководителей по направлениям деятельности. Всего ПФО». 

В конкурсе несколько номинаций: лучший судебный пристав-исполнитель, лучший пристав исполняющий розыск и лучший дознаватель. Теоретические задания включали не просто ответы на юридические вопросы, но и задания, основанные на реальных делах. Конкурс проводится уже девятый раз, поэтому среди награжденных были и те, кто долго добивался этой победы. Например Игорь Князев приезжал за своим первым местом в Киров 4 раза и в этом году получил долгожданный диплом, однако пришлось серьезно готовиться. 

В Кирове определили лучших судебных приставов ПФО ИГОРЬ КНЯЗЕВ, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТДЕЛА ПО УПДС Г. ИЖЕВСКА:
«Физическая подготовка, в которую входит бег на 100 метров, подтягивание на перекладине и бег на 3 тысячи метров. Дальше у нас идет допуск к обращению и практической стрельбе из огнестрельного оружия. Пистолет Макарова и АК. Затем у нас идет рукопашный бой. +Ну, оценивает комиссия и они уже делают соответствующие выводы. Поэтому стараемся и показываем, что все-таки достойны. - Ну, в этот раз вы собой довольны? - В этот раз я доволен собой». 

Помимо дипломов победители получат и денежные призы, а также больше возможностей продвинуться по карьерной лестнице. Судебные приставы, занявшие первые места в скором времени отправятся на финальный этап Всероссийского конкурса в Москву.


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