Центр местной активности помогает собрать детей в школу

Новый учебный год не за горами. И неравнодушные кировчане помогают детям из многодетных и малообеспеченных семей подготовить всё необходимое к школе.
Летние каникулы еще продолжаются, но родители уже озабочены сборами детей в школу. Для многодетных и неполных семей затраты могут быть непосильными.
НАДЕЖДА ЯРЕМЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ:
«Данная акция "Помоги собраться в школу" у нас проводится традиционно уже с 2014 года. Цель акции заключается в сборе благотворительной помощи - школьных принадлежностей для многодетных и малоимущих семей».
Каждый ребенок хочет прийти в школу с новыми красивыми тетрадками, ручками и обложками для учебников.
АЛЕКСАНДР ЯЦЫН, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №54 Г. КИРОВА:
«Такими акциями мы действительно можем что-то сделать, учитывая, что год добровольца в нашей стране, сам Бог велел, как говорится, творить чудеса и это лишь малая доля того, чем мы можем помочь этим семьям».
Канцтовары, школьные рюкзаки и другие учебные принадлежности принимают в Центре местной активности на улице Монтажников, 22. Акция продлится до 3 сентября.
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