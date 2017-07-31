Центр местной активности помогает собрать детей в школу

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Новый учебный год не за горами. И неравнодушные кировчане помогают детям из многодетных и малообеспеченных семей подготовить всё необходимое к школе.





Летние каникулы еще продолжаются, но родители уже озабочены сборами детей в школу. Для многодетных и неполных семей затраты могут быть непосильными.





НАДЕЖДА ЯРЕМЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ:

«Данная акция "Помоги собраться в школу" у нас проводится традиционно уже с 2014 года. Цель акции заключается в сборе благотворительной помощи - школьных принадлежностей для многодетных и малоимущих семей».





Каждый ребенок хочет прийти в школу с новыми красивыми тетрадками, ручками и обложками для учебников.





АЛЕКСАНДР ЯЦЫН, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №54 Г. КИРОВА:

«Такими акциями мы действительно можем что-то сделать, учитывая, что год добровольца в нашей стране, сам Бог велел, как говорится, творить чудеса и это лишь малая доля того, чем мы можем помочь этим семьям».





Канцтовары, школьные рюкзаки и другие учебные принадлежности принимают в Центре местной активности на улице Монтажников, 22. Акция продлится до 3 сентября.