В Кирове стартовал проект «Городская электричка»

Проблему железнодорожного переезда в Нововятском районе может решить городская электричка. С сегодняшнего дня запущен первый этап проекта.
Картина, знакомая каждому, кто в часы пик проезжает через переезд в Нововятске. В пробке можно простоять 30 и более минут. Проект "Городская электричка" задумывался как один из путей решения проблемы. С 1 августа он начал реализовывать.
Проектом предусмотрено поэтапное обустройство четырех посадочных платформ. Они должны будут связать окраину областного центра с Нововятском. Расстояние между остановками выбрано по принципу проектирования метрополитена – от 2 до 3 километров между станциями.
РОМАН ЧЕТВЕРИКОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Для определения удобного расписания и повышения комфортности "городской электрички" был проведен опрос общественного мнения. В анкете было 10 вопросов. Одни из них касался обустройства одной из посадочных платформ. Большинство высказалось на ее появление у проходной Вятского фанерного комбината в районе улиц Октябрьская и Коммунистическая».
Речь о станции "Советская". Пока же наземное метро курсирует по маршруту Киров-Поздино. Две электрички ходят утром, две вечером. Проезд стоить 22 рубля, как общественном транспорте, а не 48 рублей, как раньше. Билеты пассажиры могут приобретать в пригородных кассах, либо у кассиров в составе. Время в пути составляет 16 минут. Расписание движения электричек со временем может скорректировано.
Проект «городская электричка» предполагает к 2026 году курсирование семи дополнительных пар электропоездов по всей территории города Кирова. Рассматривается и вопрос по организации пригородного сообщения до Кирово-Чепецка.
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